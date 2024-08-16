В Пермском крае поймали краснокнижного сапсана из Киева

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Редкого краснокнижного сапсана из Киева поймали в Березниках 14 августа. Птица охотилась за кошкой в кустах. Пушистой повезло, ее спасли неравнодушные прохожие, а заблудившуюся птицу доставили в Пермь, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на руководителя пермского сообщества помощи диким животным «Лисичкин терем» Марину Перезолову.
После осмотра диковинной для наших краев птицы, специалисты поняли, что это самка, и одна из ее лап была окольцована на Украине, в Киеве. Также у птицы было бельмо на глазу, которое явно мешало ей искать добычу. Поэтому сейчас специалисты сообщества «Дикий терем» выкармливают животное.
— Самка достаточно плохо летает, хотя визуально оперение и крылья у нее целые. Как ей удалось долететь до Перми — сложно сказать, также, как и понять, что привело ее в город, где совершенно нет гористой местности. Птица занесена в Красную книгу, поскольку ее популяция медленно исчезает. У нас в крае они также встречаются, но довольно редко, — рассказывают специалисты.
Информацию о необычном посетителе Пермского края передали в Росприроднадзор и Центр кольцевания. Птицу обследуют, и выдадут заключение о здоровье.
Как отмечают специалисты благотворительной организации «Лисичкин терем», «сейчас главное дождаться заключения ветеринаров. Если сапсан сможет жить в дикой природе, то мы отпустим его, если же нет — оставим пока у себя».
Однако чтобы обследовать дикую птицу, потребуется отдать немалые деньги — порядка 15-20 тыс. рублей. Сейчас «Лисичкин терем» открыл благотворительный сбор для помощи сапсану.
В благотворительной организации сейчас живут семь птиц — ястребы, сова, канюк и сокол. А также раненый лисенок из Луганска. Вполне вероятно, что и сапсан станет их новым соседом.