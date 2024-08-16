В Пермском крае поймали краснокнижного сапсана из Киева

— Самка достаточно плохо летает, хотя визуально оперение и крылья у нее целые. Как ей удалось долететь до Перми — сложно сказать, также, как и понять, что привело ее в город, где совершенно нет гористой местности. Птица занесена в Красную книгу, поскольку ее популяция медленно исчезает. У нас в крае они также встречаются, но довольно редко, — рассказывают специалисты.