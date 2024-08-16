В Пермском крае в июле годовая инфляция достигла 9,89%

При этом расширение предложения на отдельных рынках продовольственных товаров сдерживало рост цен. Темп прироста цен на продовольственные товары в минувшем месяце понизился до 9,91% (после 10,24% в июне). В частности, перестали дорожать импортные фрукты. Снизился годовой темп прироста цен на бананы, груши и виноград, а апельсины стали дешевле, чем год назад. Замедлился рост цен на томаты и куриные яйца.