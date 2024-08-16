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В Пермском крае в июле годовая инфляция достигла 9,89%

В Пермском крае в июле годовая инфляция достигла 9,89%

16 августа 2024, 13:19
Фото: 1MI
Инфляционные процессы разгоняет рост тарифов ЖКХ

Годовая инфляция в Пермском крае в июле составила 9,89%. Он незначительно выросла относительно предыдущего месяца — в июне ее уровень был 9,84%, сообщают в пермском отделении Банка России.

Региональный показатель инфляции в Прикамье выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,85%) и в целом по РФ (9,13%).

Как отмечает пресс-служба регулятора, ускорение инфляции в регионе связано с индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля.

При этом расширение предложения на отдельных рынках продовольственных товаров сдерживало рост цен. Темп прироста цен на продовольственные товары в минувшем месяце понизился до 9,91% (после 10,24% в июне). В частности, перестали дорожать импортные фрукты. Снизился годовой темп прироста цен на бананы, груши и виноград, а апельсины стали дешевле, чем год назад. Замедлился рост цен на томаты и куриные яйца.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился до 7,80%, с 8,06% месяцем ранее. Перестали расти цены на новые отечественные и поддержанные импортные машины, телевизоры из-за эффекта высокой базы.

Темп прироста цен на услуги в июле в годовом сопоставлении увеличился до 12,14% (с 11,13% в июне). Из-за индексации с 1 июля 2024 года тарифов на ЖКУ ускорился годовой рост цен на коммунальные услуги.

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#Экономика#Инфляция#Статистика#Уровень инфляции
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