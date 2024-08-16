В выходные Пермь вновь накроют дожди. Однако потепления все же стоит ждать

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В выходные 17 и 18 августа в Пермском крае продолжится влияние высотного циклона. Ожидается умеренно прохладная погода и кратковременные дожди, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
Дожди накроют центральные и южные регионы Прикамья. Средняя температура будет в пределах нормы. Ночью же вновь похолодает до +9…+14°, днём столбик термометра поднимется до +16…+21°.
Также синоптики отмечают, что в начале следующей недели будет теплее на 2-3˚, а вскоре температура и вовсе придет в норму, однако на севере края все равно будет чуть прохладнее.
Больше всего осадков за 15 августа в Прикамье выпало в Чердыни — порядка 17 мм, а также в Косе и Березниках, на которые пришлось по 14 мм, замыкает все Ныроб с 12 мм осадков. В краевой столице выпало чуть меньше, порядка 8 мм за ночь и около 3 мм днем в виде ливней.
Сегодня же в регионах сохранится сплошная облачность с моросящими дождями, которые прекратятся к вечеру. Средняя температура составит +12…+14˚. День же станет самым холодным с начала августа, температура упадет примерно на 5˚. А вот на север края придет теплый циклон, который принесет дожди и грозы, однако температура воздуха поднимется до +18˚.