В выходные Пермь вновь накроют дожди. Однако потепления все же стоит ждать

Больше всего осадков за 15 августа в Прикамье выпало в Чердыни — порядка 17 мм, а также в Косе и Березниках, на которые пришлось по 14 мм, замыкает все Ныроб с 12 мм осадков. В краевой столице выпало чуть меньше, порядка 8 мм за ночь и около 3 мм днем в виде ливней.