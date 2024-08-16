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Владелец хлебозавода №1 не смог оспорить торги по продаже проходной и киоска

Владелец хлебозавода №1 не смог оспорить торги по продаже проходной и киоска

16 августа 2024, 05:03
Фото: Google Maps
Предприниматель опасается, что при продаже у объектов имущественного комплекса будут разные правовые статусы.
Сюжет
Уфас

На электронной площадке «Сбербанк-АСТ» в прошлый четверг, 8 августа, возобновились торги по продаже двух нежилых строений в рамках имущественного комплекса бывшего хлебозавода №1 (ул. Окулова, 73а). По данным ресурса, процедуру возобновили по решению УФАС, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Ранее торги приостановили по жалобе владельца хлебозавода Всеволода Юшкова. Он пожаловался в ФАС на мэрию, которая выставила на торги проходную и хлебный киоск. По мнению бизнесмена, эти объекты располагаются на площадке хлебозавода. В июле победителем торгов по продаже проходной стал сам Юшков — он предложил за объект 7,4 млн рублей при начальной цене 2,1 млн рублей. Наибольшую стоимость киоска предложил предприниматель из Санкт-Петербурга Виктор Семенов. Объект площадью 10,9 кв. м он захотел выкупить за 13,1 млн рублей.

До проведения торгов Всеволод Юшков обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании их проведения недействительным, а также подал жалобу в ФАС. По его мнению, здания входят в зону охраны объекта культурного наследия «Завод спиртоочистительный» (хлебозавод №1), поэтому их необходимо продавать на конкурсе, а не на электронном аукционе. Бизнесмен считает, что при продаже проходной и киоска у частей ОКН «Завод спиртоочистительный» будут разные правообладатели, право собственности которых не будет ограничено обязанностями по сохранению ОКН.

В УФАС по Пермскому краю подтвердили СМИ, что 1 августа текущего года жалоба Юшкова была признана необоснованной. Торги возобновились, идет формирование поручения о перечислении задатка.

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#Недвижимость#Общество#Уфас#Пермь#Объект культурного наследия#Хлебозавод №1
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