Владелец хлебозавода №1 не смог оспорить торги по продаже проходной и киоска

До проведения торгов Всеволод Юшков обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании их проведения недействительным, а также подал жалобу в ФАС. По его мнению, здания входят в зону охраны объекта культурного наследия «Завод спиртоочистительный» (хлебозавод №1), поэтому их необходимо продавать на конкурсе, а не на электронном аукционе. Бизнесмен считает, что при продаже проходной и киоска у частей ОКН «Завод спиртоочистительный» будут разные правообладатели, право собственности которых не будет ограничено обязанностями по сохранению ОКН.