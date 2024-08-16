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Юрист заявил, что дачные участки могут быть изъяты государством в некоторых случаях

16 августа 2024, 00:19
Несмотря на то, что земельные участки дачников являются их собственностью, существуют ситуации, при которых государство может пойти на изъятие этих территорий.

Юрист Юрий Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о причинах, по которым это может произойти. По словам эксперта, подобные меры применяются крайне редко, поскольку дачные участки принадлежат гражданам на правах собственности. Однако в некоторых случаях государство все же может изъять землю.

Так, участок может быть передан в государственную собственность, если он используется не по назначению — например, для размещения вредного или шумного производства. Кроме того, причиной для изъятия может стать неухоженность участка, который зарастает и представляет экологическую угрозу.

Еще одним поводом для изъятия земли может стать изменение вида разрешенного использования, если участок попадает в зону развития городской застройки или прокладки дорог. При этом Капштык подчеркнул, что в остальных случаях изъятие дачных участков невозможно, поскольку это противоречит Конституции и действующему законодательству.

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