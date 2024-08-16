Заплакал от счастья: ученым удалось вернуть речь парализованному пациенту с БАС

Минувшим летом в участок мозга Харрелла, который отвечает за координацию речи, были имплантированы две пары микроэлектродных решеток для считывания записей мозговой активности с 256 корковых электродов. Устройство трансформирует сигналы в фонемы, а после — в слова. Специалисты смогли даже воспроизвести прежний голос Харрелла, обучив ПО на имевшихся записях его голоса. В ходе первого этапа эксперимента система за 30 минут достигла 99,6% точности.