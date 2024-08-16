Заплакал от счастья: ученым удалось вернуть речь парализованному пациенту с БАС

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Боковой амиотрофический склероз (БАС) — хронический недуг, поражающий верхние и нижние моторные нейроны с последующей парализацией и развитием мышечной атрофии.
Инновационная разработка предназначена для возобновления способности к общению пациентов, потерявших возможность воспроизводства речи по причине неврологических патологий или параличей. BCI интерпретирует мозговые сигналы при попытке пользователя заговорить, трансформируя их в текстовый формат. Его, в свою очередь, озвучивает компьютер, пишет newkhakasiya.online.
Участник эксперимента Кейси Харрелл при вхождении в проект BrainGate жаловался на слабость мышц конечностей и почти полную утрату речи.
Минувшим летом в участок мозга Харрелла, который отвечает за координацию речи, были имплантированы две пары микроэлектродных решеток для считывания записей мозговой активности с 256 корковых электродов. Устройство трансформирует сигналы в фонемы, а после — в слова. Специалисты смогли даже воспроизвести прежний голос Харрелла, обучив ПО на имевшихся записях его голоса. В ходе первого этапа эксперимента система за 30 минут достигла 99,6% точности.
Подобные системы, созданные ранее, функционировали с огромными задержками и большим количеством ошибок.
По словам нейроинженера Сергея Ставиского, в ходе испытания Кейси плакал от счастья, видя на мониторе именно те слова, которые он старался произнести. Ученые тоже не смогли сдержать слез.
Специалисты будут совершенствовать технологию и далее, увеличивая словарный запас и улучшая другие параметры.