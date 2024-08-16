Завтра в Новых Лядах простятся с погибшим на СВО земляком

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Завтра в поселке Новые Ляды Свердловского района Перми простятся с погибшим 48-летним Евгением Чугайновым. Об этом в своем официальном паблике сообщает администрация посёлка.
Военнослужащий, подробностей жизни и службы которого не сообщается, погиб 30 июня этого года. 22 сентября ему бы исполнилось 49 лет.
Прощение с военнослужащим пройдёт в Новых Лядах 17 августа. Гражданская панихида начнётся в 11:00 в общественном центре по улице Крылова, 63.
Ранее сообщалось о гибели на СВО 41-летнего Владимира Захарова. Он родился 14 мая 1983 года в многодетной семье, детство и юность провел в поселке Яйва.