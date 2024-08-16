properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Завтра в Новых Лядах простятся с погибшим на СВО земляком

Завтра в Новых Лядах простятся с погибшим на СВО земляком

16 августа 2024, 16:16
Фото: 1MI
Евгению Чугайнову было 48 лет.

Завтра в поселке Новые Ляды Свердловского района Перми простятся с погибшим 48-летним Евгением Чугайновым. Об этом в своем официальном паблике сообщает администрация посёлка.

Военнослужащий, подробностей жизни и службы которого не сообщается, погиб 30 июня этого года. 22 сентября ему бы исполнилось 49 лет.

Прощение с военнослужащим пройдёт в Новых Лядах 17 августа. Гражданская панихида начнётся в 11:00 в общественном центре по улице Крылова, 63.

Ранее сообщалось о гибели на СВО 41-летнего Владимира Захарова. Он родился 14 мая 1983 года в многодетной семье, детство и юность провел в поселке Яйва.

Читайте также:
Осуждённый за взятки Дмитрий Левинский после ранения вернулся на фронт«Амкар Пермь» присоединяется ко сбору гуманитарной помощи для жителей КурскаПермяк оплатил средствами, заработанными на СВО, миллионный долг по алиментам
#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
Экс-владельцы «Мотовилихи» смогут обжаловать решение на 2,7 миллиардов до сентября
Сегодня, 11:59
В мэрии Перми рассказали, что делают для запуска автобуса к новой инфекционке
Сегодня, 12:35
В Пермском крае поймали краснокнижного сапсана из Киева
Сегодня, 10:32
Центр Перми перекроют из-за съемок фильма
Сегодня, 12:46
Пермский производитель направил в детские лагеря масло из неизвестного сырья
Сегодня, 11:44
Танец драконов — это кадриль. Что не так со вторым сезоном «Дома Дракона»
Сегодня, 09:37