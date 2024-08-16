Житель Добрянки попался после десяти краж с мая по июль этого года

С мая по июль текущего года фигурант посещал магазины города и, проходя по торговым рядам, складывал подходящий для него товар в карманы куртки, а также в сумку, которую периодически брал с собой. Краденый товар обвиняемый продавал на улице случайным прохожим. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим торговым организациям, составил более 16 тыс. рублей.