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Житель Добрянки попался после десяти краж с мая по июль этого года

Житель Добрянки попался после десяти краж с мая по июль этого года

16 августа 2024, 10:38
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Мужчина специализировался на хищениях из магазинов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Добрянки. Мужчина обвиняется в десяти эпизодах краж и мелких хищений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

С мая по июль текущего года фигурант посещал магазины города и, проходя по торговым рядам, складывал подходящий для него товар в карманы куртки, а также в сумку, которую периодически брал с собой. Краденый товар обвиняемый продавал на улице случайным прохожим. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим торговым организациям, составил более 16 тыс. рублей.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На время предварительного расследования в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Всего же добрянец обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 «Кража», и семи преступлений, предусмотренных ст. 158.1 «Мелкое хищение» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В июле в отношении 36-летней жительницы Добрянки возбуждено уголовное дело за незаконное укрывательство мигранта. Дознанием отдела МВД России по Добрянскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания на территории РФ иностранного гражданина).

Выяснилось, что после знакомства пермячки с гражданином Узбекистана стала вместе с ним проживать в своей квартире. Вместе с тем, она знала, что мужчина потерял паспорт, но никаких действий по его восстановлению не предпринимал, уклоняясь от миграционного контроля.

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#Происшествия#Суд#Криминал
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