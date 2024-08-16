Житель Добрянки попался после десяти краж с мая по июль этого года

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Добрянки. Мужчина обвиняется в десяти эпизодах краж и мелких хищений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
С мая по июль текущего года фигурант посещал магазины города и, проходя по торговым рядам, складывал подходящий для него товар в карманы куртки, а также в сумку, которую периодически брал с собой. Краденый товар обвиняемый продавал на улице случайным прохожим. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим торговым организациям, составил более 16 тыс. рублей.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На время предварительного расследования в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Всего же добрянец обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 «Кража», и семи преступлений, предусмотренных ст. 158.1 «Мелкое хищение» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В июле в отношении 36-летней жительницы Добрянки возбуждено уголовное дело за незаконное укрывательство мигранта. Дознанием отдела МВД России по Добрянскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания на территории РФ иностранного гражданина).
Выяснилось, что после знакомства пермячки с гражданином Узбекистана стала вместе с ним проживать в своей квартире. Вместе с тем, она знала, что мужчина потерял паспорт, но никаких действий по его восстановлению не предпринимал, уклоняясь от миграционного контроля.