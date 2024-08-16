Жители Прикамья покупают вторичное жилье в четыре раза чаще первичного

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
За первое полугодье 2024 на одну сделку на квартиры в новостройках в Прикамье приходится 4,6 сделок со вторичкой. Такие данные опубликовали эксперты Циан.Аналитики на основании данных Росстата.
Пермский край попал на 16-ю строчку по количеству договоров купли-продажи со вторичным жильем. На покупку «бэушных» квартир заключили порядка 27,7 тысяч договоров. На покупку квартир в новостройках заключили всего 6 тыс. договоров.
«В ближайшее время льготные программы сократят, а условия будут ужесточены. Отчасти это приведет к дисбалансу спроса на „вторичку“ из-за снижения цен на жилье. Однако сами сегменты останутся в норме», — отмечает Елена Лапина, эксперт интернет-сервиса Циан.Аналитика.
В лидеры по количеству заключенных ДКП выбились регионы с городами-миллионниками. Среди них выделяются Краснодарский край, Московская область, Москва, а также Башкортостан и Самарская область.
Ранее Пермский край вышел в лидеры среди крупнейших регионов с самой дешевой вторичкой на рынке. По состоянию на август 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья во вторичке в Прикамье составила порядка 77 100 рублей.