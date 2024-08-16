Жители Прикамья покупают вторичное жилье в четыре раза чаще первичного

«В ближайшее время льготные программы сократят, а условия будут ужесточены. Отчасти это приведет к дисбалансу спроса на „вторичку“ из-за снижения цен на жилье. Однако сами сегменты останутся в норме», — отмечает Елена Лапина, эксперт интернет-сервиса Циан.Аналитика.