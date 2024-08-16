properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Жители Прикамья покупают вторичное жилье в четыре раза чаще первичного

Жители Прикамья покупают вторичное жилье в четыре раза чаще первичного

16 августа 2024, 12:12
Фото: properm.ru
За первые полгода на покупку вторички заключили 27,7 тысяч договоров.

За первое полугодье 2024 на одну сделку на квартиры в новостройках в Прикамье приходится 4,6 сделок со вторичкой. Такие данные опубликовали эксперты Циан.Аналитики на основании данных Росстата.

Пермский край попал на 16-ю строчку по количеству договоров купли-продажи со вторичным жильем. На покупку «бэушных» квартир заключили порядка 27,7 тысяч договоров. На покупку квартир в новостройках заключили всего 6 тыс. договоров.

«В ближайшее время льготные программы сократят, а условия будут ужесточены. Отчасти это приведет к дисбалансу спроса на „вторичку“ из-за снижения цен на жилье. Однако сами сегменты останутся в норме», — отмечает Елена Лапина, эксперт интернет-сервиса Циан.Аналитика.

В лидеры по количеству заключенных ДКП выбились регионы с городами-миллионниками. Среди них выделяются Краснодарский край, Московская область, Москва, а также Башкортостан и Самарская область.

Ранее Пермский край вышел в лидеры среди крупнейших регионов с самой дешевой вторичкой на рынке. По состоянию на август 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья во вторичке в Прикамье составила порядка 77 100 рублей.

Читайте также:
В Пермском крае снова взлетели цены на бензин марки АИ-98Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензинВ Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98
#Пермский край#Цены#Росстат#Циан#Прикамье#Эксперты#Первичное жилье#Льготные программы#Договоры
Подпишитесь
Экс-владельцы «Мотовилихи» смогут обжаловать решение на 2,7 миллиардов до сентября
Сегодня, 11:59
В мэрии Перми рассказали, что делают для запуска автобуса к новой инфекционке
Сегодня, 12:35
В Пермском крае поймали краснокнижного сапсана из Киева
Сегодня, 10:32
Центр Перми перекроют из-за съемок фильма
Сегодня, 12:46
Пермский производитель направил в детские лагеря масло из неизвестного сырья
Сегодня, 11:44
Танец драконов — это кадриль. Что не так со вторым сезоном «Дома Дракона»
Сегодня, 09:37