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Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II

Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II

17 августа 2024, 07:20
Фото: страница Надежды Кадышевой в соцсетях
Певица приехала, чтобы выступить на фестивале православной культуры.

Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой вчера вечером, 16 августа, заметили на станции Пермь-2. Видео с машиной, в которой предположительно находится певица, прислал в редакцию Properm.ru организатор массовых мероприятий Михаил Чавлытко. По словам продюсера, он ехал с певицей в поезде.

Сегодня, 17 августа, Кадышева выступает у Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря на VI Международном фестивале православной культуры «Свет Белогорья». Она заявлена в качестве специального приглашенного гостя и выступит с Национальным театром народной музыки и песни «Золотое кольцо».

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#Видео#Общество#Пермь#Фестиваль#Музыка#Монастырь#Надежда Кадышева
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