Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой вчера вечером, 16 августа, заметили на станции Пермь-2. Видео с машиной, в которой предположительно находится певица, прислал в редакцию Properm.ru организатор массовых мероприятий Михаил Чавлытко. По словам продюсера, он ехал с певицей в поезде.
Сегодня, 17 августа, Кадышева выступает у Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря на VI Международном фестивале православной культуры «Свет Белогорья». Она заявлена в качестве специального приглашенного гостя и выступит с Национальным театром народной музыки и песни «Золотое кольцо».