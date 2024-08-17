Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II

Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой вчера вечером, 16 августа, заметили на станции Пермь-2. Видео с машиной, в которой предположительно находится певица, прислал в редакцию Properm.ru организатор массовых мероприятий Михаил Чавлытко. По словам продюсера, он ехал с певицей в поезде.