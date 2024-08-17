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Футболисты «Амкара» дома обыграли гостей из «Пари НН-2»

Футболисты «Амкара» дома обыграли гостей из «Пари НН-2»

17 августа 2024, 11:57
Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»
Пермяки лидируют в турнирной таблице своей группы.
Сюжет
Амкар

Футболисты клуба «Амкар Пермь» сегодня, 17 августа, на домашнем поле одержали победу над «Пари НН-2» (Нижний Новгород). Решающие голы в ворота соперника на стадионе «Звезда» забили Евгений Тюкалов (на 38-й минуте) и Даниил Зуев (на 62-й минуте). Счет встречи — 2:0.

«Амкар» возглавляет турнирную таблицу Второй лиги Б. Следующую игру пермяки проведут на выезде в Нижнем Тагиле. Матч с хозяевами стадиона, ФК «Уралец-ТС», состоится во вторник, 20 августа, в 15:00 по московскому времени.

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#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Фк амкар
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