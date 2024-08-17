Футболисты «Амкара» дома обыграли гостей из «Пари НН-2»

Футболисты клуба «Амкар Пермь» сегодня, 17 августа, на домашнем поле одержали победу над «Пари НН-2» (Нижний Новгород). Решающие голы в ворота соперника на стадионе «Звезда» забили Евгений Тюкалов (на 38-й минуте) и Даниил Зуев (на 62-й минуте). Счет встречи — 2:0.