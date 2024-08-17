Началась подготовка к строительству новой поликлиники в микрорайоне Молодежный

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Выдано разрешение на строительство поликлиники в микрорайоне Молодежный в Перми. Соответствующие документы получило управления капитального строительства Пермского края. Как сообщили в ведомстве, подрядчик ООО «Фортэкс» уже начал подготовительные работы на площадке.
Ранее проект строительства медицинского учреждения был одобрен госэкспертизой. Новая взрослая поликлиника появится на территории действующего больничного корпуса на ул. Лобачевского, 26. Она будет рассчитана на 200 пациентов в смену, также предусмотрены женская консультация и дневной стационар на пять коек.
Власти рассчитывают, что строительство четырехэтажного учреждения продлится до конца 2025 года. Работы будут вестись в ходе краевой Адресной инвестиционной программы и национального проекта «Здравоохранение».