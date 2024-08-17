Началась подготовка к строительству новой поликлиники в микрорайоне Молодежный

Ранее проект строительства медицинского учреждения был одобрен госэкспертизой. Новая взрослая поликлиника появится на территории действующего больничного корпуса на ул. Лобачевского, 26. Она будет рассчитана на 200 пациентов в смену, также предусмотрены женская консультация и дневной стационар на пять коек.