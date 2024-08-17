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Пермяки пожаловались на обрушение грунта новой набережной в Закамске

Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится

17 августа 2024, 13:52
Фото: сообщество «Закамье | Socio & Media & News» «ВКонтакте»

Пермяки пожаловались на обрушение грунта новой набережной в Закамске

Жители считают, что необходимо провести работы по берегоукреплению на проблемном участке.

Недавно реконструированная набережная в Закамске рушится. Грунтовый провал образовался рядом со смотровой площадкой, пишут в сообществе «Закамье | Socio & Media & News» «ВКонтакте».

Если пройти между домами по ул. Кировоградской 52 и 48, можно его увидеть, говорят читатели Properm.ru. Здесь протекает множество подземных вод. Максимальная глубина провала от уровня асфальта составляет 2,3 м, утверждают в соцсети.

Фото: 2ГИС

Ранее для укрепления асфальтового покрытия здесь были установлены две опоры. Однако на поверхности уже создалось углубление, где скапливается дождевая вода. Пермяки утверждают, что проблема сползания и осыпания грунта была четко обозначена в техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий перед началом реконструкции.

«В период обильных атмосферных осадков в насыпных грунтах возможно образование временного водоносного горизонта типа „верховодка“. При устройстве водоотведения в конструкторских решениях необходимо учесть наличие нескольких водоносных горизонтов, напор которых может увеличиваться в зависимости от сезона, что может привести к деформации плит берегоукрепительного сооружения», — цитировали документ авторы сообщества еще год назад.

Необходимо провести работы по берегоукреплению, говорят жители. Обновленная набережная была торжественно открыта в День России, 12 июня, сообщали в администрации Кировского района. В конец июня на части объекта уже размывало грунт — власти отчитались, что устранили проблему.

Фото: пресс-служба администрации Перми
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#Общество#Пермь#Городская среда#Набережная#Благоустройство#Закамск#Кировский район
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