Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится

Ранее для укрепления асфальтового покрытия здесь были установлены две опоры. Однако на поверхности уже создалось углубление, где скапливается дождевая вода. Пермяки утверждают, что проблема сползания и осыпания грунта была четко обозначена в техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий перед началом реконструкции.