Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Недавно реконструированная набережная в Закамске рушится. Грунтовый провал образовался рядом со смотровой площадкой, пишут в сообществе «Закамье | Socio & Media & News» «ВКонтакте».
Если пройти между домами по ул. Кировоградской 52 и 48, можно его увидеть, говорят читатели Properm.ru. Здесь протекает множество подземных вод. Максимальная глубина провала от уровня асфальта составляет 2,3 м, утверждают в соцсети.
Ранее для укрепления асфальтового покрытия здесь были установлены две опоры. Однако на поверхности уже создалось углубление, где скапливается дождевая вода. Пермяки утверждают, что проблема сползания и осыпания грунта была четко обозначена в техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий перед началом реконструкции.
«В период обильных атмосферных осадков в насыпных грунтах возможно образование временного водоносного горизонта типа „верховодка“. При устройстве водоотведения в конструкторских решениях необходимо учесть наличие нескольких водоносных горизонтов, напор которых может увеличиваться в зависимости от сезона, что может привести к деформации плит берегоукрепительного сооружения», — цитировали документ авторы сообщества еще год назад.
Необходимо провести работы по берегоукреплению, говорят жители. Обновленная набережная была торжественно открыта в День России, 12 июня, сообщали в администрации Кировского района. В конец июня на части объекта уже размывало грунт — власти отчитались, что устранили проблему.