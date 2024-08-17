От клещей в Пермском крае пострадали более 26 тысяч человек

В Прикамье с начала сезона клещевой активности от этих паразитов пострадали 26 тыс. 58 человек, в том числе 4 тыс. 396 детей. Такие данные на четверг, 15 августа, приводят в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.