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От клещей в Пермском крае пострадали более 26 тысяч человек

От клещей в Пермском крае пострадали более 26 тысяч человек

17 августа 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Сезон активности клещей еще продолжается, хоть и немного идет на спад.

В Прикамье с начала сезона клещевой активности от этих паразитов пострадали 26 тыс. 58 человек, в том числе 4 тыс. 396 детей. Такие данные на четверг, 15 августа, приводят в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Чаще всего от клещей в нынешнем году страдали жители Добрянского, Ильинского, Карагайского, Пермского, Очерского и Кочевского округов. Лабораторные исследования клещей, снятых с пациентов, показали, что паразиты были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (46,9% случаев), моноцитарным эрлихиозом человека (3,6%), клещевым вирусным энцефалитом (1,7%) и гранулоцитарным анаплазмозом человека (1,1%).

Специалисты рекомендуют регулярно делать профилактические прививки против клещевого энцефалита, чтобы защититься от этого опасного заболевания. Их ставят в поликлиниках после врачебной консультации.

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#Общество#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор#Клещевой энцефалит
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