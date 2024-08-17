От клещей в Пермском крае пострадали более 26 тысяч человек

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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В Прикамье с начала сезона клещевой активности от этих паразитов пострадали 26 тыс. 58 человек, в том числе 4 тыс. 396 детей. Такие данные на четверг, 15 августа, приводят в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Чаще всего от клещей в нынешнем году страдали жители Добрянского, Ильинского, Карагайского, Пермского, Очерского и Кочевского округов. Лабораторные исследования клещей, снятых с пациентов, показали, что паразиты были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (46,9% случаев), моноцитарным эрлихиозом человека (3,6%), клещевым вирусным энцефалитом (1,7%) и гранулоцитарным анаплазмозом человека (1,1%).
Специалисты рекомендуют регулярно делать профилактические прививки против клещевого энцефалита, чтобы защититься от этого опасного заболевания. Их ставят в поликлиниках после врачебной консультации.