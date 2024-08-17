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Леонид Пасманик — на коллаже справа.

Пермский «Молот» расторг контракты с нападающим и защитником

17 августа 2024, 07:43
Фото: пресс-служба ХК «Молот»
Леонид Пасманик — на коллаже справа.

Пермский «Молот» по обоюдному согласию сторон расторг контракты с двумя игроками

Состав команды накануне пополнил защитник Михаил Кузык.

Пермский хоккейный клуб «Молот» продолжает менять состав основной команды. На этой неделе в пресс-службе «Молота» сообщили, что по обоюдному согласию расторгнуты контракты с нападающим Леонидом Пасмаником и защитником Дмитрием Родионычевым.

Леонид Пасманик провел в прошлом сезоне 17 матчей в составе пермской команды. В них он набрал 7 (1+6) баллов за результативность при показателе полезности +10. В ходе предсезонной подготовки Леонид провел два матча, баллов за результативность в них он не набирал.

Дмитрий Родионычев перешел в «Молот» из красноярского «Сокола». В ходе предсезонных активностей хоккеист провел два матча за пермскую команду. Баллы за результативность не набрал.

В четверг, 15 августа, в «Молоте» сообщили, что подписали пробный контракт с 24-летним защитником Михаилом Кузыком. Он является воспитанником челябинской школы хоккея, два последних сезона выступал в Pro Hokei Ligasy, где играл за «Актобе» и «Иртыш».

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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