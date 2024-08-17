Пермский «Молот» расторг контракты с нападающим и защитником

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Пермский хоккейный клуб «Молот» продолжает менять состав основной команды. На этой неделе в пресс-службе «Молота» сообщили, что по обоюдному согласию расторгнуты контракты с нападающим Леонидом Пасмаником и защитником Дмитрием Родионычевым.
Леонид Пасманик провел в прошлом сезоне 17 матчей в составе пермской команды. В них он набрал 7 (1+6) баллов за результативность при показателе полезности +10. В ходе предсезонной подготовки Леонид провел два матча, баллов за результативность в них он не набирал.
Дмитрий Родионычев перешел в «Молот» из красноярского «Сокола». В ходе предсезонных активностей хоккеист провел два матча за пермскую команду. Баллы за результативность не набрал.
В четверг, 15 августа, в «Молоте» сообщили, что подписали пробный контракт с 24-летним защитником Михаилом Кузыком. Он является воспитанником челябинской школы хоккея, два последних сезона выступал в Pro Hokei Ligasy, где играл за «Актобе» и «Иртыш».