Пермский «Молот» расторг контракты с нападающим и защитником

Леонид Пасманик провел в прошлом сезоне 17 матчей в составе пермской команды. В них он набрал 7 (1+6) баллов за результативность при показателе полезности +10. В ходе предсезонной подготовки Леонид провел два матча, баллов за результативность в них он не набирал.