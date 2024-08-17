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Пермячка выполнила олимпийский норматив на Чемпионате России по легкой атлетике

Пермячка выполнила олимпийский норматив на Чемпионате России по легкой атлетике

17 августа 2024, 05:45
Фото: скриншот видео Федерации легкой атлетики Пермского края
Второй соревновательный день принес сборной Прикамья несколько медалей.

Сборная Пермского края завоевала три медали в четырех финалах Чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Второй соревновательный день состоялся вчера, 16 августа.

В забеге на 800 м среди мужчин выиграл Владимир Никитин. Он принес сборной Пермского края золотую медаль, показав результат в 1 минуту 48,86 секунд. В финале на 800 м первый в своей жизни забег на Чемпионате России возглавила Вероника Мазунина. Она показала результат 2 минуты 0436 секунды и выиграла бронзу.

В финале на 3 000 м с препятствиями Екатерина Ивонина завоевала золотую медаль. Она выполнила олимпийский норматив 2024 года с результатом 9 минут 21,58 секунд. Как сообщают в пресс-службе Федерации легкой атлетики Пермского края, Ивонина также получила весомую призовую выплату в размере 1 млн рублей.

Видео: скриншот видео Федерации легкой атлетики Пермского края

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Екатеринбурге впервые. Соревнования продлятся по 18 августа включительно.

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#Спорт#Видео#Пермь#Екатеринбург#Легкая атлетика#Владимир никитин#Чемпионат
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