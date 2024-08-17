Пермячка выполнила олимпийский норматив на Чемпионате России по легкой атлетике

В забеге на 800 м среди мужчин выиграл Владимир Никитин. Он принес сборной Пермского края золотую медаль, показав результат в 1 минуту 48,86 секунд. В финале на 800 м первый в своей жизни забег на Чемпионате России возглавила Вероника Мазунина. Она показала результат 2 минуты 0436 секунды и выиграла бронзу.