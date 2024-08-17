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В Перми вечером 17 августа изменятся маршруты общественного транспорта

Сегодня вечером автобусы и трамвай поменяют маршруты движения в центре Перми

17 августа 2024, 08:15
Фото: fusionbrain.ai

В Перми вечером 17 августа изменятся маршруты общественного транспорта

Экскурсионный маршрут тоже временно запускаться не будет.

В Перми поздним вечером сегодня, 17 августа, с 20:00 до 24:00 часть автобусных маршрутов изменится. Это объясняется проведением забега «Темные ночи». В объезд перенаправят маршруты, следующие по Комсомольскому проспекту, ул. Сибирской и Белинского, рассказали в пресс-службе мэрии.

Автобусы №5, 25 и 51 на время соревнований укоротят до остановки «Улица Чернышевского». Маршруты №1, №4, №13, №19, №45, №50, №51, №59, №63, №71, №74 и №81 последуют в объезд. Трамвай №8 поедет по ул. Революции и Куйбышева вместо ул. Белинского и Сибирской. Временной конечной остановкой для автобусов №60 будет остановка «ПНИПУ». Экскурсионный маршрут №300т не будет запускаться в часы проведения забега.

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#Спорт#Общество#Пермь#Администрация Перми#Автобусы#Общественный транспорт#Забег
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