Сегодня вечером автобусы и трамвай поменяют маршруты движения в центре Перми

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
В Перми поздним вечером сегодня, 17 августа, с 20:00 до 24:00 часть автобусных маршрутов изменится. Это объясняется проведением забега «Темные ночи». В объезд перенаправят маршруты, следующие по Комсомольскому проспекту, ул. Сибирской и Белинского, рассказали в пресс-службе мэрии.
Автобусы №5, 25 и 51 на время соревнований укоротят до остановки «Улица Чернышевского». Маршруты №1, №4, №13, №19, №45, №50, №51, №59, №63, №71, №74 и №81 последуют в объезд. Трамвай №8 поедет по ул. Революции и Куйбышева вместо ул. Белинского и Сибирской. Временной конечной остановкой для автобусов №60 будет остановка «ПНИПУ». Экскурсионный маршрут №300т не будет запускаться в часы проведения забега.