Сегодня вечером автобусы и трамвай поменяют маршруты движения в центре Перми

Автобусы №5, 25 и 51 на время соревнований укоротят до остановки «Улица Чернышевского». Маршруты №1, №4, №13, №19, №45, №50, №51, №59, №63, №71, №74 и №81 последуют в объезд. Трамвай №8 поедет по ул. Революции и Куйбышева вместо ул. Белинского и Сибирской. Временной конечной остановкой для автобусов №60 будет остановка «ПНИПУ». Экскурсионный маршрут №300т не будет запускаться в часы проведения забега.