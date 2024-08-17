В Перми ночью подожгли жилой дом, пострадала женщина

К месту инцидента выехали 13 человек личного состава и четыре единицы техники. По прибытии к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения выяснилось, что горят домашние вещи в комнате на первом этаже жилого дома. Площадь пожара составила 18 кв. м. Никто не погиб, но пострадала женщина 1964 года рождения, рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.