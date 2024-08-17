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В Перми на пожаре в жилом доме пострадала 60-летняяя женщина

В Перми ночью подожгли жилой дом, пострадала женщина

17 августа 2024, 09:58
Фото: ideogram.ai

В Перми на пожаре в жилом доме пострадала 60-летняяя женщина

Виновник пожара устанавливается.

В Перми, по предварительным данным, подожгли жилой дом коридорного типа на ул. Лепешинской. Сообщение о пожаре поступило дежурному вчера, 16 августа, в 23:53.

К месту инцидента выехали 13 человек личного состава и четыре единицы техники. По прибытии к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения выяснилось, что горят домашние вещи в комнате на первом этаже жилого дома. Площадь пожара составила 18 кв. м. Никто не погиб, но пострадала женщина 1964 года рождения, рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На пожаре спасли 10 человек. Звеном газодымозащитной службы 58 пожарной части и 6 пожарно-спасательной службы при помощи спасательного устройства жильцы дома выведены на свежий воздух. Пожар локализован, ликвидирован в 00:09 17 августа.

Предварительной причиной возгорания названы умышленные действия по уничтожению имущества, виновник пожара устанавливается.

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#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Пожар#Мчс#Поджог
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