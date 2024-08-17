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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Прикамье завтра ночью 18 августа местами ожидается туманная погода

В Прикамье завтра ночью ожидается туманная погода

17 августа 2024, 13:23
Фото: ideogram.ai

В Прикамье завтра ночью 18 августа местами ожидается туманная погода

Будьте особенно бдительны на дорогах.

Завтра, 18 августа, в Пермском крае в отдельных районах ожидается туман. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз синоптиков.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. Не рекомендуется выполнять резкие маневры и торможения в туманную погоду. Жителям Прикамья нужно быть внимательными и осторожными, и лучше предупредить родных и близких о грядущей непогоде. О происшествиях необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.

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#Мчс пермского края#Пермь#Мчс#Туман
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