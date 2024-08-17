В Прикамье завтра ночью ожидается туманная погода

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. Не рекомендуется выполнять резкие маневры и торможения в туманную погоду. Жителям Прикамья нужно быть внимательными и осторожными, и лучше предупредить родных и близких о грядущей непогоде. О происшествиях необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.