В Прикамье завтра ночью ожидается туманная погода

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Завтра, 18 августа, в Пермском крае в отдельных районах ожидается туман. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз синоптиков.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. Не рекомендуется выполнять резкие маневры и торможения в туманную погоду. Жителям Прикамья нужно быть внимательными и осторожными, и лучше предупредить родных и близких о грядущей непогоде. О происшествиях необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.