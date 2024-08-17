В реке Сылва обнаружили тело неизвестного мужчины

На место выехали спасатели и с помощью гидрокостюмов вытащили на берег тело неустановленного человека — это оказался труп мужчины. Его передали сотрудникам полиции. Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, немедленно свяжитесь по единому телефону экстренных служб 112.