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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

В Пермском крае днем 17 августа из реки извлекли тело мужчины

В реке Сылва обнаружили тело неизвестного мужчины

17 августа 2024, 11:19
Фото: vk.com/kungurspas

В Пермском крае днем 17 августа из реки извлекли тело мужчины

Печальную находку заметили очевидцы и вызвали спасателей.
Сюжет
Кунгур

Сегодня днем, 17 августа, в реке Сылва в Кунгуре заметили тело человека. Сообщение об инциденте на ул. Воровского поступило на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа в 11:53, сообщили в пресс-службе организации.

На место выехали спасатели и с помощью гидрокостюмов вытащили на берег тело неустановленного человека — это оказался труп мужчины. Его передали сотрудникам полиции. Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, немедленно свяжитесь по единому телефону экстренных служб 112.

На этой неделе в ГУ МЧС России по Пермскому краю поделились печальной статистикой. С начала года на водоемах региона погибли семь детей.

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#Происшествия#Пермь#Кунгур#Спасатели#Служба спасения#Утонул
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