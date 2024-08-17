В реке Сылва обнаружили тело неизвестного мужчины

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Сегодня днем, 17 августа, в реке Сылва в Кунгуре заметили тело человека. Сообщение об инциденте на ул. Воровского поступило на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа в 11:53, сообщили в пресс-службе организации.
На место выехали спасатели и с помощью гидрокостюмов вытащили на берег тело неустановленного человека — это оказался труп мужчины. Его передали сотрудникам полиции. Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, немедленно свяжитесь по единому телефону экстренных служб 112.
На этой неделе в ГУ МЧС России по Пермскому краю поделились печальной статистикой. С начала года на водоемах региона погибли семь детей.