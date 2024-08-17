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В возрасте 73 лет скончался легенда пермского футбола Владимир Соловьев

В возрасте 73 лет скончался легенда пермского футбола Владимир Соловьев

17 августа 2024, 04:38
Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»
Коллеги описывают его как прекрасного человека и яркого тренера.
Сюжет
Амкар

Вчера, 16 августа, ушел из жизни пермский футбольный тренер Владимир Соловьев. Ему было 73 года, сообщили в пресс-службе ФК «Амкар Пермь».

Он был легендой пермского футбола. Владимир Соловьев играл за ФК «Звезда», с 1997 года работал тренером и администратором в «Амкаре». В период с 2018 по 2022 годы был администратором футбольной «Звезды».

«Владимир Алексеевич навсегда вошел в историю пермской „Звезды“ как блистательный игрок, яркий тренер и прекрасный человек. Его голы за „Звезду“, филигранная игра на футбольном поле, чувство юмора и фирменная улыбка — навсегда в наших сердцах…», — так отзываются о покойном в ФК «Звезда». О дате и времени прощания с мужчиной обещают сообщить дополнительно.

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#Спорт#Общество#Пермь#Амкар#Звезда#ФК Звезда#Футбол#Фк амкар
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