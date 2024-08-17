В возрасте 73 лет скончался легенда пермского футбола Владимир Соловьев

«Владимир Алексеевич навсегда вошел в историю пермской „Звезды“ как блистательный игрок, яркий тренер и прекрасный человек. Его голы за „Звезду“, филигранная игра на футбольном поле, чувство юмора и фирменная улыбка — навсегда в наших сердцах…», — так отзываются о покойном в ФК «Звезда». О дате и времени прощания с мужчиной обещают сообщить дополнительно.