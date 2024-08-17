properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Здание бывшего кинотеатра «Кристалл» отремонтируют за 8,6 миллиона рублей

Здание бывшего кинотеатра «Кристалл» отремонтируют за 8,6 миллиона рублей

17 августа 2024, 06:17
Фото: properm.ru
Работы должны выполнить этой осенью.

Цокольный этаж здания бывшего кинотеатра «Кристалл» отремонтируют за 8,6 млн рублей. Такой электронный аукцион появился на портале госзакупок на этой неделе, обратил внимание портал URA.ru. Заказчиком работ выступает собственник — ГБУ ПК «Молодежный центр».

В период с 10 сентября по 28 ноября текущего года исполнитель должен выполнить внутреннюю отделку помещений, обновить системы оповещения, пожаротушения, охраны и видеонаблюдения, а также системы внутреннего электроосвещения и силового оборудования. Ремонт должен проводиться в соответствии с режимом работы учреждения. Прием заявок ведется до 22 августа, победителя конкурса определят 26 августа.

Кинотеатр «Кристалл» был построен в Перми в 1960 году. Его закрыли в конце февраля прошлого года после продажи краевым властям. В ноябре прошлого года государственная историко-культурная экспертиза решила исключить здание из перечня объектов культурного наследия народов РФ. Эксперты объяснили, что сооружения, которому был присвоен этот статус, уже не существует. Старое здание кинотеатра снесли в 2006 году, новое возвели в 2010 году. Сейчас в здании располагаются Региональный молодежный центр и «Пермская синематека».

Кинотеатр «Кристалл» в Перми лишился статуса объекта культурного наследия
Узнать подробнее
Читайте также:
Один из корпусов завода Шпагина отремонтируют за 11,4 миллиона рублейКонтракт на возведение нового здания Инженерной школы так и не подписан. Причина
#Недвижимость#Общество#Пермь#Госзакупки#Кристалл#Пермская синематека#Кинотеатр#Молодежный центр
Подпишитесь
Видео. Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II
Сегодня, 07:20
В возрасте 73 лет скончался легенда пермского футбола Владимир Соловьев
Сегодня, 04:38
Видео. Пермячка выполнила олимпийский норматив на Чемпионате России по легкой атлетике
Сегодня, 05:45
Уход «Ласточки», нехватка врачей и старинные дома. Главное за неделю в Прикамье
Вчера, 13:00
В мэрии Перми рассказали, что делают для запуска автобуса к новой инфекционке
Вчера, 12:35