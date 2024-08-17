Здание бывшего кинотеатра «Кристалл» отремонтируют за 8,6 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Цокольный этаж здания бывшего кинотеатра «Кристалл» отремонтируют за 8,6 млн рублей. Такой электронный аукцион появился на портале госзакупок на этой неделе, обратил внимание портал URA.ru. Заказчиком работ выступает собственник — ГБУ ПК «Молодежный центр».
В период с 10 сентября по 28 ноября текущего года исполнитель должен выполнить внутреннюю отделку помещений, обновить системы оповещения, пожаротушения, охраны и видеонаблюдения, а также системы внутреннего электроосвещения и силового оборудования. Ремонт должен проводиться в соответствии с режимом работы учреждения. Прием заявок ведется до 22 августа, победителя конкурса определят 26 августа.
Кинотеатр «Кристалл» был построен в Перми в 1960 году. Его закрыли в конце февраля прошлого года после продажи краевым властям. В ноябре прошлого года государственная историко-культурная экспертиза решила исключить здание из перечня объектов культурного наследия народов РФ. Эксперты объяснили, что сооружения, которому был присвоен этот статус, уже не существует. Старое здание кинотеатра снесли в 2006 году, новое возвели в 2010 году. Сейчас в здании располагаются Региональный молодежный центр и «Пермская синематека».