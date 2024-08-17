Здание бывшего кинотеатра «Кристалл» отремонтируют за 8,6 миллиона рублей

Кинотеатр «Кристалл» был построен в Перми в 1960 году. Его закрыли в конце февраля прошлого года после продажи краевым властям. В ноябре прошлого года государственная историко-культурная экспертиза решила исключить здание из перечня объектов культурного наследия народов РФ. Эксперты объяснили, что сооружения, которому был присвоен этот статус, уже не существует. Старое здание кинотеатра снесли в 2006 году, новое возвели в 2010 году. Сейчас в здании располагаются Региональный молодежный центр и «Пермская синематека».