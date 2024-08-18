ГУВД по Пермскому краю предупреждает о мошенниках

Сотрудники полиции обращают внимание на соблюдение правил безопасного общения в сети Интернет и по телефону. Никуда и никому не переводите деньги, даже если вам сообщают о риске их хищения. Безопасных, резервных и прочих подобных счетов для хранения денежных средств не существует.

«Специалисты банка, сотрудники силовых ведомств и государственных структур не звонят и не пишут гражданам в мессенджерах, не отправляют какие-либо документы, не просят назвать персональные данные и совершить операции со счетами», — предупреждает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Жители Пермского края лишаются денежных средств, ставя под угрозу финансовое благополучие собственной семьи. Для того, чтобы не привлекать к себе внимание преступников в сети Интернет необходимо соблюдать простые правила: — не размещать на личных страницах социальных сетей и аккаунтах мессенджеров информацию о месте жительства, работе, учебе, свои личные данные и данные родственников; — ограничить доступ к личным фотографиям, записям, оставив доступ только кругу хорошо знакомых людей; — не вступать в переписку или разговор с незнакомыми людьми, особенно настороженно относиться к тем, кто проявляет чрезмерную активность и интерес, а также предлагает легкий и быстрый способ заработка за короткое время; — на любое предложение о легком заработке, решении проблем отвечать отрицательно и прервать дальнейшую переписку; — при малейшем подозрении, что вы общаетесь с преступником, прекратить общение, воспользовавшись опцией «черный список», «заблокировать», «пожаловаться» в случае, если незнакомое лицо продолжает «атаку» сообщениями; — не отправлять фото документов, удостоверяющих личность (паспорт, ИНН, водительские права), не записывать и не отправлять видеообращения по готовому сценарию собеседника; — воздержаться от спорных и неоднозначных мнений в общедоступных форумах, группах, чатах. — выработать в себе навык «наблюдателя», критически мыслить, проверять и перепроверять информацию; — не передавать третьим лицам данные банковских карт, счетов, сведений из личного кабинета налогоплательщика, на портале госуслуг; — не переводить денежные средства на неизвестные счета банковских карт, в том числе не пополнять счета абонентских номеров телефонов по чьей-либо просьбе, чтобы в последующем не стать жертвой мошенников. — если вы стали жертвой преступления необходимо обратиться в правоохранительные органы.