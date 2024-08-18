ГУВД по Пермскому краю предупреждает о мошенниках

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
«Специалисты банка, сотрудники силовых ведомств и государственных структур не звонят и не пишут гражданам в мессенджерах, не отправляют какие-либо документы, не просят назвать персональные данные и совершить операции со счетами», — предупреждает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Жители Пермского края лишаются денежных средств, ставя под угрозу финансовое благополучие собственной семьи.
Для того, чтобы не привлекать к себе внимание преступников в сети Интернет необходимо соблюдать простые правила:
— не размещать на личных страницах социальных сетей и аккаунтах мессенджеров информацию о месте жительства, работе, учебе, свои личные данные и данные родственников;
— ограничить доступ к личным фотографиям, записям, оставив доступ только кругу хорошо знакомых людей;
— не вступать в переписку или разговор с незнакомыми людьми, особенно настороженно относиться к тем, кто проявляет чрезмерную активность и интерес, а также предлагает легкий и быстрый способ заработка за короткое время;
— на любое предложение о легком заработке, решении проблем отвечать отрицательно и прервать дальнейшую переписку;
— при малейшем подозрении, что вы общаетесь с преступником, прекратить общение, воспользовавшись опцией «черный список», «заблокировать», «пожаловаться» в случае, если незнакомое лицо продолжает «атаку» сообщениями;
— не отправлять фото документов, удостоверяющих личность (паспорт, ИНН, водительские права), не записывать и не отправлять видеообращения по готовому сценарию собеседника;
— воздержаться от спорных и неоднозначных мнений в общедоступных форумах, группах, чатах.
— выработать в себе навык «наблюдателя», критически мыслить, проверять и перепроверять информацию;
— не передавать третьим лицам данные банковских карт, счетов, сведений из личного кабинета налогоплательщика, на портале госуслуг;
— не переводить денежные средства на неизвестные счета банковских карт, в том числе не пополнять счета абонентских номеров телефонов по чьей-либо просьбе, чтобы в последующем не стать жертвой мошенников.
— если вы стали жертвой преступления необходимо обратиться в правоохранительные органы.