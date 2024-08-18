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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

ГУВД по Пермскому краю предупреждает о мошенниках

ГУВД по Пермскому краю предупреждает о мошенниках

18 августа 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники полиции обращают внимание на соблюдение правил безопасного общения в сети Интернет и по телефону. Никуда и никому не переводите деньги, даже если вам сообщают о риске их хищения. Безопасных, резервных и прочих подобных счетов для хранения денежных средств не существует.

«Специалисты банка, сотрудники силовых ведомств и государственных структур не звонят и не пишут гражданам в мессенджерах, не отправляют какие-либо документы, не просят назвать персональные данные и совершить операции со счетами», — предупреждает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Жители Пермского края лишаются денежных средств, ставя под угрозу финансовое благополучие собственной семьи.

Для того, чтобы не привлекать к себе внимание преступников в сети Интернет необходимо соблюдать простые правила:

— не размещать на личных страницах социальных сетей и аккаунтах мессенджеров информацию о месте жительства, работе, учебе, свои личные данные и данные родственников;

— ограничить доступ к личным фотографиям, записям, оставив доступ только кругу хорошо знакомых людей;

— не вступать в переписку или разговор с незнакомыми людьми, особенно настороженно относиться к тем, кто проявляет чрезмерную активность и интерес, а также предлагает легкий и быстрый способ заработка за короткое время;

— на любое предложение о легком заработке, решении проблем отвечать отрицательно и прервать дальнейшую переписку;

— при малейшем подозрении, что вы общаетесь с преступником, прекратить общение, воспользовавшись опцией «черный список», «заблокировать», «пожаловаться» в случае, если незнакомое лицо продолжает «атаку» сообщениями;

— не отправлять фото документов, удостоверяющих личность (паспорт, ИНН, водительские права), не записывать и не отправлять видеообращения по готовому сценарию собеседника;

— воздержаться от спорных и неоднозначных мнений в общедоступных форумах, группах, чатах.

— выработать в себе навык «наблюдателя», критически мыслить, проверять и перепроверять информацию;

— не передавать третьим лицам данные банковских карт, счетов, сведений из личного кабинета налогоплательщика, на портале госуслуг;

— не переводить денежные средства на неизвестные счета банковских карт, в том числе не пополнять счета абонентских номеров телефонов по чьей-либо просьбе, чтобы в последующем не стать жертвой мошенников.

— если вы стали жертвой преступления необходимо обратиться в правоохранительные органы.

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