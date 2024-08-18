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На «Свет Белогорья» и концерт Надежды Кадышевой приехали больше 20 тыс. человек

На «Свет Белогорья» и концерт Надежды Кадышевой приехали больше 20 тыс. человек

18 августа 2024, 07:58
Фото: со страницы депутата Думы Кунгурского муниципального округа Елены Подосеновой
17 августа у Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря состоялся VI Международный православный фестиваль «Свет Белогорья». Специальным гостем стала народная артистка России Надежда Кадышева и национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо».

От «Больше не поедем!» до «Увозим в сердце искорки света Белой горы», — так по-разному пермяки и жители других регионов описывают прошедший фестиваль и концерт Надежды Кадышевой на Белой горе. Многие недовольны организацией мероприятия, было очень тесно, автомобили парковать было негде, шеренга из них растянулась больше, чем на 5 км. Число зрителей было раза в два больше, чем ожидалось. Навесов от дождя практически не было. Очереди были огромные везде, и в трапезную, и в туалеты.

«Люди бросали свои авто на обочинах дорог, и по грязи с детьми и престарелыми людьми поднимались в гору», — написала Валентина. По ее словам, многие пожилые люди просто сидели в грязи по обочинам дорог, так как идти не было сил, а обещанных автобусов не было.

«Пять биотуалетов, очередь как в мавзолей… организация мероприятия отвратительная! Народ у нас, конечно, терпеливый, больше мы на такой праздник не поедем», — поделилась своими впечатлениями Валентина.

По словам пермячки Натальи Кондрашовой, у нее осталось недоумение «от такого не уважения к людям», очередь в туалет занимала 40 минут, очередь в трапезную 1,5 часа. При том что в прогнозах был дождь никаких навесов организовано не было.

Пермский блогер Ирина Боровик хотела спеть вместе с Надеждой Кадышевой.

«Спеть не получилось, но получилось сказать все, что я о ней думаю, выразить восхищение, заселфиться с сыном Григорием», — поделилась своими впечатлениями Ирина. По словам блогера, было незабываемо: и солнце выглядывало, и радуга появилась, и колокольный звон несся, и концерт Надежды Кадышевой прошел отлично.
Надежда Кадышева, ее сын Григорий и Ирина БоровикНадежда Кадышева, ее сын Григорий и Ирина Боровик
Надежда Кадышева, ее сын Григорий и Ирина Боровик
Фото: со страницы Ирины Боровик

В фестивале приняли участие творческие, вокальные и хореографическое коллективы из Перми, Ижевска и Екатеринбурга.

Многообразие православной культуры на фестивале было представлено на интерактивных локациях фестиваля: «Колокольный перезвон», «Дом иконы и живописи», «Ремесленный двор», «Фольклорная деревня», » Терем русских игр», «Играй гармонь», «Русская кухня», » У самовара».

Впервые в истории фестиваля к Белогорскому монастырю было совершено мотопаломничество мотоциклистов благотворительного мотосообщества GoodMoto 59.

Фото: с сайта Пермской митрополии РПЦ
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