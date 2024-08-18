На «Свет Белогорья» и концерт Надежды Кадышевой приехали больше 20 тыс. человек

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
От «Больше не поедем!» до «Увозим в сердце искорки света Белой горы», — так по-разному пермяки и жители других регионов описывают прошедший фестиваль и концерт Надежды Кадышевой на Белой горе. Многие недовольны организацией мероприятия, было очень тесно, автомобили парковать было негде, шеренга из них растянулась больше, чем на 5 км. Число зрителей было раза в два больше, чем ожидалось. Навесов от дождя практически не было. Очереди были огромные везде, и в трапезную, и в туалеты.
«Люди бросали свои авто на обочинах дорог, и по грязи с детьми и престарелыми людьми поднимались в гору», — написала Валентина. По ее словам, многие пожилые люди просто сидели в грязи по обочинам дорог, так как идти не было сил, а обещанных автобусов не было.
«Пять биотуалетов, очередь как в мавзолей… организация мероприятия отвратительная! Народ у нас, конечно, терпеливый, больше мы на такой праздник не поедем», — поделилась своими впечатлениями Валентина.
По словам пермячки Натальи Кондрашовой, у нее осталось недоумение «от такого не уважения к людям», очередь в туалет занимала 40 минут, очередь в трапезную 1,5 часа. При том что в прогнозах был дождь никаких навесов организовано не было.
Пермский блогер Ирина Боровик хотела спеть вместе с Надеждой Кадышевой.
«Спеть не получилось, но получилось сказать все, что я о ней думаю, выразить восхищение, заселфиться с сыном Григорием», — поделилась своими впечатлениями Ирина. По словам блогера, было незабываемо: и солнце выглядывало, и радуга появилась, и колокольный звон несся, и концерт Надежды Кадышевой прошел отлично.
В фестивале приняли участие творческие, вокальные и хореографическое коллективы из Перми, Ижевска и Екатеринбурга.
Многообразие православной культуры на фестивале было представлено на интерактивных локациях фестиваля: «Колокольный перезвон», «Дом иконы и живописи», «Ремесленный двор», «Фольклорная деревня», » Терем русских игр», «Играй гармонь», «Русская кухня», » У самовара».
Впервые в истории фестиваля к Белогорскому монастырю было совершено мотопаломничество мотоциклистов благотворительного мотосообщества GoodMoto 59.