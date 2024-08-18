На «Свет Белогорья» и концерт Надежды Кадышевой приехали больше 20 тыс. человек

От «Больше не поедем!» до «Увозим в сердце искорки света Белой горы», — так по-разному пермяки и жители других регионов описывают прошедший фестиваль и концерт Надежды Кадышевой на Белой горе. Многие недовольны организацией мероприятия, было очень тесно, автомобили парковать было негде, шеренга из них растянулась больше, чем на 5 км. Число зрителей было раза в два больше, чем ожидалось. Навесов от дождя практически не было. Очереди были огромные везде, и в трапезную, и в туалеты.