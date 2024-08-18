Организаторы «Света Белогорья»: «Погода подвела, но сделали максимально возможное»

Три автобуса поднимали в гору, была организована парковка для инвалидов. Не все туристические компании, по словам Михаила Чавлытко, известили о том, что от них приедут группы. И приехали они к концерту Надежды Кадышевой. Все автобусы, которые были зарегистрированы, были припаркованы, гостям хватило места.