Организаторы «Света Белогорья»: «Погода подвела, но сделали максимально возможное»

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:46
«Мы же не могли всю Белую гору куполом накрыть, — пояснил Михаил Чавлытко, продюсер православного фестиваля „Свет Белогорья“. — Ливень был сильный, шквалистый, все поля вокруг превратились в кашу, нам пришлось закрывать некоторые парковки. Ограничили место асфальтированной территорией. Но все равно было пять парковок, сотрудники ГИБДД очень четко все регламентировали, всех направляли, работали слаженно. Не было никакой паники, никакого переполоха или критических ситуаций».
Был отдельный навес для просмотра, где можно было спрятаться от дождя. На площадке работали 20 стационарных благоустроенных туалетов (10 мужских и 10 женских), а дополнительно на паркинге были организованы еще 6 биотуалетов.
Что касается общественного питания, были организованы 20 точек питания, кроме трапезной и большой точки питания от агрофирмы «Труд». «Голодным никто не остался», — заверил Михаил Чавлытко.
Часть площадок предполагались к организации в поле, это театрализованные представления, русские игры, и многие из локаций пришлось свернуть из-за дождя.
Три автобуса поднимали в гору, была организована парковка для инвалидов. Не все туристические компании, по словам Михаила Чавлытко, известили о том, что от них приедут группы. И приехали они к концерту Надежды Кадышевой. Все автобусы, которые были зарегистрированы, были припаркованы, гостям хватило места.
По словам Михаила Чавлытко, вопрос с парковкой на будущее еще будет проработан, возможно, будет организована какая-то большая стационарная парковка, так как интерес к фестивалю ежегодно растет, гости приезжают со всей России. А кроме фестиваля, на Белой горе можно проводить и другие мероприятия, и концерты симфонических оркестров, и народные гуляния.