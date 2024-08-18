Пермяки хотят выучить английский и китайский языки

Китайский язык на втором месте по популярности у жителей Перми, выяснил сервис SuperJob. 38% жителей Перми, то есть 4 из 10 опрошенных, хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский (13%). Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 8% опрошенных. По 7% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 2% — на арабском. Еще 4% назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).