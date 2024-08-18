Пермяки хотят выучить английский и китайский языки

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Китайский язык на втором месте по популярности у жителей Перми, выяснил сервис SuperJob. 38% жителей Перми, то есть 4 из 10 опрошенных, хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский (13%). Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 8% опрошенных. По 7% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 2% — на арабском. Еще 4% назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).
10% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки: «Я за границу не езжу».
Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский.
С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый житель Перми с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.
В июле в Москве прошел глобальный диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху».