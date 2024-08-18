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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Пермяки хотят выучить английский и китайский языки

Пермяки хотят выучить английский и китайский языки

18 августа 2024, 10:49
Фото: 1MI
Причем, как выяснили опросы, те, кто богаче, хотят больше выучить китайский, нежели какой-то другой язык.

Китайский язык на втором месте по популярности у жителей Перми, выяснил сервис SuperJob. 38% жителей Перми, то есть 4 из 10 опрошенных, хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский (13%). Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 8% опрошенных. По 7% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 2% — на арабском. Еще 4% назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).

10% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки: «Я за границу не езжу».

Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский.

С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый житель Перми с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

В июле в Москве прошел глобальный диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху».

#Пермь#Китай#Китайский язык
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