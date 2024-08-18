Преодолели 181 км! Две пермячки принимают участие в ультрамарафоне по плаванию

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Продюсер известного писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева и тренер по плаванию Лариса Попова принимают участие в ультрамарафоне «Самарская Лука». Он стартовал 14 августа.
«Нам каждому за 5 дней предстоит проплыть по 90 км, но, к счастью, организаторы потребовали, чтобы в медицинской справке было написано, что мы можем преодолеть 45 км», — рассказала Юлия Зайцева в своем тг-канале.
По словам Юлии, даже эта цифра медиков напугала. Пришлось успокаивать врачей, что это не за один день, и что они уже проходили такие нагрузки.
В первый день пловчихи преодолели 34 км, пришли к финишу третьими. «Финишировать выпало мне. Последние 2 км я гребла с улыбкой. Начался закат, солнце всеми своими лучами обрушилось в воду, и мне казалось, что со дна мне не только стучат, но и светят!», — поделилась ощущениями Юлия.
Во второй день они преодолели 42 км, и пришли вторыми. Как прокомментировала Юлия Зайцева, «зубами вырвали второе место», «последние километры менялись каждые 15 минут». В третий день они проплыли 10,5 км, и снова пришли вторыми.
В 4 день пермячки преодолели 33 км. «Вообще организация фантастическая. Какая-то домашняя дружеская атмосфера, когда каждый видит каждого. На воде во время гонки орудует целый флот: врачи, служба безопасности, фотографы, лодки сопровождения. Пловцы могут растянуться на километры, но при этом всё равно остаются под контролем», — рассказала Юлия Зайцева.
Пятый день еще не закончился, спортсменам остается немного до финиша и подведения итогов. По словам Юлии Зайцевой, они претендуют на третье место, хотя изначально, год назад, когда началась подготовка, они планировали хотя бы уложиться в контрольные часы заплывов.
Ларисе Поповой, пермскому тренеру по плаванию, тренеру сборных СССР и России, 65 лет. Полтора года назад она начала учить Юлию Зайцеву плаванию.
Возле города Самары Волга изгиб — описывает практически полный круг, огибая природный заповедник «Самарская Лука». Участники преодолевают индивидуально или в составе эстафеты сто морских миль (181 км) по Волге и притокам. В прошлом году в заплыве приняло более 400 участников из 46 городов.