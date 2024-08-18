Преодолели 181 км! Две пермячки принимают участие в ультрамарафоне по плаванию

В первый день пловчихи преодолели 34 км, пришли к финишу третьими. «Финишировать выпало мне. Последние 2 км я гребла с улыбкой. Начался закат, солнце всеми своими лучами обрушилось в воду, и мне казалось, что со дна мне не только стучат, но и светят!», — поделилась ощущениями Юлия.