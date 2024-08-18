Продюсер сериала «Бригада» может экранизировать повесть бывшего пермского журналиста

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Сергей Телевной — известный современный российский писатель, драматург, в «нулевые» годы работал в Перми журналистом. Недавно вышел в свет сборник его произведений «Я — не заморыш!», в сборник вошли одноименная повесть, повесть «Фундамент для дома на взгорке», а также циклы пермских и моздокских рассказов.
По словам Сергея Телевного, уже готова заявка в Министерство культуры РФ на финансирование съёмок фильма по мотивам повести «Я — не заморыш!», над проектом работает Анатолий Сивушов, продюсер легендарного телесериала «Бригада».
Подростковая повесть «Я — не заморыш» (14+) официально публиковалась в журналах и сборниках 13 раз. По её мотивам в Белгородской области поставили одноименный спектакль в Старооскольском театре для детей и молодежи. В сентябре по мотивам «Заморыша» планируется премьера в петербургском театре «Арт-Люкс».
Кроме того, пьеса Сергея Телевного «Жить ради Радия» вошла в шорт-лист 40-го Международного конкурса современной драматургии «Время драмы, 2024, весна», в финал конкурса «Герой» — весна 2024» проекта «Творческая среда „МоноЛит“. Пьеса „Платон — мне сын, кто может быть дороже?“ вышла в финал и в лонг-лист Международного конкурса „Поколение-21“ (Гильдия драматургов России).
Самый экранизируемый писатель с пермским „бэком“, это Алексей Иванов.