Продюсер сериала «Бригада» может экранизировать повесть бывшего пермского журналиста

Сергей Телевной — известный современный российский писатель, драматург, в «нулевые» годы работал в Перми журналистом. Недавно вышел в свет сборник его произведений «Я — не заморыш!», в сборник вошли одноименная повесть, повесть «Фундамент для дома на взгорке», а также циклы пермских и моздокских рассказов.

По словам Сергея Телевного, уже готова заявка в Министерство культуры РФ на финансирование съёмок фильма по мотивам повести «Я — не заморыш!», над проектом работает Анатолий Сивушов, продюсер легендарного телесериала «Бригада».