properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Продюсер сериала «Бригада» может экранизировать повесть бывшего пермского журналиста

Продюсер сериала «Бригада» может экранизировать повесть бывшего пермского журналиста

18 августа 2024, 05:11
Фото: предоставлено Сергеем Телевным
Как рассказал Properm.ru писатель, драматург, журналист Сергей Телевной, продюсер легендарной «Бригады» Анатолий Сивушов работает над реализацией кинопроекта по мотивам повести Телевного «Я — не заморыш!»

Сергей Телевной — известный современный российский писатель, драматург, в «нулевые» годы работал в Перми журналистом. Недавно вышел в свет сборник его произведений «Я — не заморыш!», в сборник вошли одноименная повесть, повесть «Фундамент для дома на взгорке», а также циклы пермских и моздокских рассказов.
По словам Сергея Телевного, уже готова заявка в Министерство культуры РФ на финансирование съёмок фильма по мотивам повести «Я — не заморыш!», над проектом работает Анатолий Сивушов, продюсер легендарного телесериала «Бригада».

Подростковая повесть «Я — не заморыш» (14+) официально публиковалась в журналах и сборниках 13 раз. По её мотивам в Белгородской области поставили одноименный спектакль в Старооскольском театре для детей и молодежи. В сентябре по мотивам «Заморыша» планируется премьера в петербургском театре «Арт-Люкс».

Кроме того, пьеса Сергея Телевного «Жить ради Радия» вошла в шорт-лист 40-го Международного конкурса современной драматургии «Время драмы, 2024, весна», в финал конкурса «Герой» — весна 2024» проекта «Творческая среда „МоноЛит“. Пьеса „Платон — мне сын, кто может быть дороже?“ вышла в финал и в лонг-лист Международного конкурса „Поколение-21“ (Гильдия драматургов России).

Самый экранизируемый писатель с пермским „бэком“, это Алексей Иванов.

#Писатель#Литература#Сергей Телевной
Подпишитесь
В возрасте 88 лет умер известный французский актер Ален Делон
Сегодня, 06:18
В Кизеле подрядчики срывают сроки ремонта парка аттракционов
Сегодня, 05:52
Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится
Вчера, 13:52
Видео. Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II
Вчера, 07:20
«Усть-Качка» стала курортом федерального значения и подчинения
Сегодня, 04:29