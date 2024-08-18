«Усть-Качка» стала курортом федерального значения и подчинения

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:30
Распоряжение главы правительства Михаила Мишустина об утверждении перечня курортов федерального значения вступает в силу 1 сентября 2024 года.
В утвержденный перечень включены 55 курортов федерального значения, одна оздоровительная местность и один курортный регион — Кавказские минеральные воды (Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край).
Федеральные курорты будет курировать министерство здравоохранения РФ. Остальные будут признаны региональными, будут в подведомственности региональных Минздравов. Перечень является открытым, может пополняться. Распоряжение подписано в рамках реализации новых норм Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», принятого в августе 2023 года.
Среди курортов федерального значения Усть-Качка (Пермский край). Недавно жители просили национализировать курорт. Также стало известно о снижении доходов, выручки и прибыли «Усть-Качки».
Курортами федерального значения стали: