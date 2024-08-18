«Усть-Качка» стала курортом федерального значения и подчинения

Федеральные курорты будет курировать министерство здравоохранения РФ. Остальные будут признаны региональными, будут в подведомственности региональных Минздравов. Перечень является открытым, может пополняться. Распоряжение подписано в рамках реализации новых норм Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», принятого в августе 2023 года.