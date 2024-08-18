properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

«Усть-Качка» стала курортом федерального значения и подчинения

«Усть-Качка» стала курортом федерального значения и подчинения

18 августа 2024, 04:29
Фото: properm.ru
Перечень, принятый федеральным правительством, разграничивает подведомственность курортов.

Распоряжение главы правительства Михаила Мишустина об утверждении перечня курортов федерального значения вступает в силу 1 сентября 2024 года.

В утвержденный перечень включены 55 курортов федерального значения, одна оздоровительная местность и один курортный регион — Кавказские минеральные воды (Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край).

Федеральные курорты будет курировать министерство здравоохранения РФ. Остальные будут признаны региональными, будут в подведомственности региональных Минздравов. Перечень является открытым, может пополняться. Распоряжение подписано в рамках реализации новых норм Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», принятого в августе 2023 года.

Среди курортов федерального значения Усть-Качка (Пермский край). Недавно жители просили национализировать курорт. Также стало известно о снижении доходов, выручки и прибыли «Усть-Качки».

Курортами федерального значения стали:

  • Курорт Анапа, Краснодарский край
  • Курорт Ангара, Иркутская область
  • Курорт Аршан, Республика Бурятия
  • Курорт Белокуриха, Алтайский край
  • Курорт Бердянск, Запорожская область
  • Курорт Большой Тараскуль, Тюменская область
  • Курорт Выборгский курортный район, Ленинградская область
  • Курорты Геленджикской группы (Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта, Прасковеевка), Краснодарский край
  • Курорт Дарасун, Забайкальский край
  • Курорт Дорохово, Московская область
  • Курорт Евпатория-Мойнаки, Республика Крым
  • Курорт Ессентуки, Ставропольский край
  • Курорт Железноводск, Ставропольский край
  • Курорт Зарамаг, Республика Северная Осетия — Алания
  • Курорт Зеленоградск, Калининградская область
  • Курорт Кармадон, Республика Северная Осетия — Алания
  • Курорт Кашин, Тверская область
  • Курорт Кисегач, Челябинская область
  • Курорт Кисловодск, Ставропольский край
  • Курорт Кожаново, Красноярский край
  • Курорт Краинка, Тульская область
  • Курорт Крымское Приморье, Республика Крым
  • Курорт Кульдур, Еврейская автономная область
  • Курорт Курортная зона пригорода г. Владикавказа, Республика Северная Осетия — Алания
  • Курорт Курортная зона Санкт-Петербурга на побережье Финского залива, г. Санкт-Петербург
  • Курорт Марциальные воды, Республика Карелия
  • Курорт Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
  • Курорт Новое Усолье, Иркутская область
  • Курорт Озеро Горькое, Курганская область
  • Курорт Озеро Карачи, Новосибирская область
  • Курорт Озеро Медвежье, Курганская область
  • Курорт Озеро Шира, Республика Хакасия
  • Курорт Оренбургско-Бузулукский кумысолечебный район, Оренбургская область
  • Курорт Плес, Ивановская область
  • Курорт Пятигорск, Ставропольский край
  • Курорт Самоцвет, Свердловская область
  • Курорт Светлогорск-Отрадное, Калининградская область
  • Курорт Сергиевские минеральные воды, Самарская область
  • Курорт Серноводск-Кавказский, Чеченская Республика
  • Курорт Сочи, Краснодарский край
  • Курорт Старая Русса, Новгородская область
  • Курорт Тамиск, Республика Северная Осетия — Алания
  • Курорт Теберда, Карачаево-Черкесская Республика
  • Курорт Терсинка, Кемеровская область — Кузбасс
  • Курорт Тиб, Республика Северная Осетия — Алания
  • Курорт Тишково, Московская область
  • Курорт Увильды, Челябинская область
  • Курорт Урсдон, Республика Северная Осетия — Алания
  • Курорт Усолье, Иркутская область
  • Курорт Усть-Качка, Пермский край
  • Курорт Хилово, Псковская область
  • Курорт Чемал, Республика Алтай
  • Курорт Шафрановский кумысолечебный район, Республика Башкортостан
  • Курорт Шмаковка, Приморский край
  • Курорты южного берега Крыма (Алупка, Алушта, Гурзуф
  • Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта), Республика Крым
#Мишустин#Усть-качка#Курорт усть-качка
Подпишитесь
В возрасте 88 лет умер известный французский актер Ален Делон
Сегодня, 06:18
В Кизеле подрядчики срывают сроки ремонта парка аттракционов
Сегодня, 05:52
Продюсер сериала «Бригада» может экранизировать повесть бывшего пермского журналиста
Сегодня, 05:11
Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится
Вчера, 13:52
Видео. Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II
Вчера, 07:20