В Кизеле подрядчики срывают сроки ремонта парка аттракционов

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Глава Кизела сообщил, что встретился с подрядной организацией, которая занимается ремонтом аттракционов. Работы близятся к завершению, однако подрядчик не укладывается в установленный контрактом срок.
Андрей Родыгин дал поручение установить пени за каждый день просрочки не исполнения обязательств. Ответственность за нарушение договорных обязательств будет нести каждая подрядная организация. Исполнение контракта, по словам Андрея Родыгина, он держит на личном контроле.
На аттракционах подготовлено основание под площадкой с резиновым покрытием, проведены работы по планировке территории, выставлен бордюрный камень, где будет укладываться тротуарная плитка.
Напомним, на ремонт центрального парка аттракционов в Кизеле выделено 9 миллионов рублей из средств национального проекта «Жилье и городская среда».
В проекте — обустройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, замена бортового камня, монтаж основания под сцену. Также планировалась установка малых архитектурных форм и обновление уличного освещения. Об этом сообщало краевое министерство ЖКХ.
Кроме того, в парке должны были появится арт-объекты в виде героев российских мультфильмов. А за счет средств инициативного бюджетирования планировали построить скейтпарк, веревочный городок и детский игровой комплекс.
Проект разделен на три этапа, в этом году стартует первый этап, но подрядчики отстают от графика выполнения работ.