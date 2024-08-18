В Кизеле подрядчики срывают сроки ремонта парка аттракционов

На аттракционах подготовлено основание под площадкой с резиновым покрытием, проведены работы по планировке территории, выставлен бордюрный камень, где будет укладываться тротуарная плитка.



Напомним, на ремонт центрального парка аттракционов в Кизеле выделено 9 миллионов рублей из средств национального проекта «Жилье и городская среда».



В проекте — обустройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, замена бортового камня, монтаж основания под сцену. Также планировалась установка малых архитектурных форм и обновление уличного освещения. Об этом сообщало краевое министерство ЖКХ.