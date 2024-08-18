В Краевой специальной музыкальной школе завершается первый набор учеников

Будущие ученики прошли строгий отбор — сдали экзамены по специальности и по сольфеджио. Во время прослушиваний дети уже оценили условия обучения. Каждый ребенок мог порепетировать в отдельном классе, в перерывах — погулять по холлам и оценить масштабы школы.