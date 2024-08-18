В Краевой специальной музыкальной школе завершается первый набор учеников

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Будущие ученики прошли строгий отбор — сдали экзамены по специальности и по сольфеджио. Во время прослушиваний дети уже оценили условия обучения. Каждый ребенок мог порепетировать в отдельном классе, в перерывах — погулять по холлам и оценить масштабы школы.
Один из будущих учеников — Всеволод Якубовский. Юный баянист — продолжатель музыкальной династии. На баяне играл дедушка Всеволода, а мама — пианистка, поэтому музыку мальчик полюбил с детства.
Сейчас Всеволод мечтает стать профессиональным музыкантом и уже многое сделал для этого. Выступал на одной сцене с известным исполнителем Денисом Мацуевым, стал лауреатом многих международных конкурсов и даже участвовал в конкурсе «Синяя птица».