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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Краевой специальной музыкальной школе завершается первый набор учеников

В Краевой специальной музыкальной школе завершается первый набор учеников

18 августа 2024, 12:13
Фото: properm.ru
Больше 200 талантливых юных музыкантов со всего Пермского края будут заниматься в одной из самых современных музыкальных школ России. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Будущие ученики прошли строгий отбор — сдали экзамены по специальности и по сольфеджио. Во время прослушиваний дети уже оценили условия обучения. Каждый ребенок мог порепетировать в отдельном классе, в перерывах — погулять по холлам и оценить масштабы школы.

Один из будущих учеников — Всеволод Якубовский. Юный баянист — продолжатель музыкальной династии. На баяне играл дедушка Всеволода, а мама — пианистка, поэтому музыку мальчик полюбил с детства.

Сейчас Всеволод мечтает стать профессиональным музыкантом и уже многое сделал для этого. Выступал на одной сцене с известным исполнителем Денисом Мацуевым, стал лауреатом многих международных конкурсов и даже участвовал в конкурсе «Синяя птица».

Интервью с директором Пермской краевой музыкальной школы Верой Никольской читайте здесь. Виртуальную экскурсию по школе посетите здесь.

#Дмитрий махонин#Пермская краевая музыкальная школа#Музшкола#Вера Никольская
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