В Пермском крае за прошедшие сутки случились девять пожаров, два из них в Перми

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
За истекшие сутки на территории Пермского края ликвидировано 9 пожаров, из них: 2 пожара в Перми, по 1 пожару на территориях Нытвенского, Соликамского, Суксунского городских округов, Куединского, Александровского, Карагайского, Кишертского муниципальных округов.
В Перми на улице Лепешинская на пожаре пострадал человек. Горела комната на 1 этаже в жилом доме коридорного типа. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительная причина пожара — поджог, умышленное причинение вреда имуществу. Виновное лицо устанавливается.
На пожаре было спасено 10 человек. Звеном газодымозащитной службы 58-ПЧ и 6-ПСЧ при помощи спасательного устройства выведены по лестничному маршу на свежий воздух.
В настоящее время по факту пожара проводится проверка.