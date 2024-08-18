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В Пермском крае за прошедшие сутки случились девять пожаров, два из них в Перми

В Пермском крае за прошедшие сутки случились девять пожаров, два из них в Перми

18 августа 2024, 10:01
На одном из пожаров пострадал человек, предварительная причина возгорания — поджог. 10 человек были спасены.

За истекшие сутки на территории Пермского края ликвидировано 9 пожаров, из них: 2 пожара в Перми, по 1 пожару на территориях Нытвенского, Соликамского, Суксунского городских округов, Куединского, Александровского, Карагайского, Кишертского муниципальных округов.

В Перми на улице Лепешинская на пожаре пострадал человек. Горела комната на 1 этаже в жилом доме коридорного типа. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительная причина пожара — поджог, умышленное причинение вреда имуществу. Виновное лицо устанавливается.

На пожаре было спасено 10 человек. Звеном газодымозащитной службы 58-ПЧ и 6-ПСЧ при помощи спасательного устройства выведены по лестничному маршу на свежий воздух.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка.

#Пожар#Мчс#Огонь
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