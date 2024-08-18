В Пермском крае за прошедшие сутки случились девять пожаров, два из них в Перми

За истекшие сутки на территории Пермского края ликвидировано 9 пожаров, из них: 2 пожара в Перми, по 1 пожару на территориях Нытвенского, Соликамского, Суксунского городских округов, Куединского, Александровского, Карагайского, Кишертского муниципальных округов.