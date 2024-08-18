В возрасте 88 лет умер известный французский актер Ален Делон

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт, тогда СМИ публиковали его заявление о том, что он не против сделать эвтаназию, потому что люди имеют право уйти из жизни «мирно, без больниц и уколов». Через пару лет сын актера Энтони Делон на опросы журналистов отвечал, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.