В возрасте 88 лет умер известный французский актер Ален Делон

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:40
В возрасте 88 лет ушел из жизни известный французский актер Ален Делон, об этом сообщило Le Figaro. Пока причина смерти не сообщается.
В 2019 году Ален Делон перенес инсульт, тогда СМИ публиковали его заявление о том, что он не против сделать эвтаназию, потому что люди имеют право уйти из жизни «мирно, без больниц и уколов». Через пару лет сын актера Энтони Делон на опросы журналистов отвечал, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.
У легенды киноиндустрии были диагностированы рак и болезнь Альцгеймера.
Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов наибольшую известность приобрёл после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964).
Обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984). Офицер ордена Почётного легиона. Фильм «Леопард» принес Делону номинацию на «Золотой глобус». У актера много почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».
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