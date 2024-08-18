properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В возрасте 88 лет умер известный французский актер Ален Делон

В возрасте 88 лет умер известный французский актер Ален Делон

18 августа 2024, 06:18
Фото: krasotka-tlt.ru
Ранее актер заявлял, что не против сделать эвтаназию, перенес инсульт, позже у него диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

В возрасте 88 лет ушел из жизни известный французский актер Ален Делон, об этом сообщило Le Figaro. Пока причина смерти не сообщается.

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт, тогда СМИ публиковали его заявление о том, что он не против сделать эвтаназию, потому что люди имеют право уйти из жизни «мирно, без больниц и уколов». Через пару лет сын актера Энтони Делон на опросы журналистов отвечал, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.

У легенды киноиндустрии были диагностированы рак и болезнь Альцгеймера.

Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов наибольшую известность приобрёл после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964).

Обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984). Офицер ордена Почётного легиона. Фильм «Леопард» принес Делону номинацию на «Золотой глобус». У актера много почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».

До этого мы рассказывали про Тома Круза, который может сняться в новом фильме Тарантино. И про Брюса Уиллиса, который снялся в рекламе оператора сотовой связи. Через два года у легенды мирового кино диагностировали деменцию.

#Актер#Умер#Ален Делонэ#Умер Ален Делон
Подпишитесь
В Кизеле подрядчики срывают сроки ремонта парка аттракционов
Сегодня, 05:52
Продюсер сериала «Бригада» может экранизировать повесть бывшего пермского журналиста
Сегодня, 05:11
Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится
Вчера, 13:52
Видео. Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II
Вчера, 07:20
«Усть-Качка» стала курортом федерального значения и подчинения
Сегодня, 04:29