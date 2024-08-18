За 4 дня в Перми выпало больше половины месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Утром и днем 17 августа по центральным районам Пермского края прошли значительные дожди. В Перми выпало 11 мм, в Лысьве — 18 мм. На остальной территории осадки были слабее, 1-6 мм. В Перми, по сообщению синоптиков, за 4 дня выпало 46 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы.
По данным Пермского ЦГМС, 18 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, дожди, ветер, в отдельных районах края — туман.
В МЧС по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, быть внимательными и осторожными.
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