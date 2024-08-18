За 4 дня в Перми выпало больше половины месячной нормы осадков

Утром и днем 17 августа по центральным районам Пермского края прошли значительные дожди. В Перми выпало 11 мм, в Лысьве — 18 мм. На остальной территории осадки были слабее, 1-6 мм. В Перми, по сообщению синоптиков, за 4 дня выпало 46 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы.