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За 4 дня в Перми выпало больше половины месячной нормы осадков

За 4 дня в Перми выпало больше половины месячной нормы осадков

18 августа 2024, 10:19
Фото: properm.ru
По данным тг-канала «Опасные природные явления Пермского края», Прикамье аномально заливают дожди.

Утром и днем 17 августа по центральным районам Пермского края прошли значительные дожди. В Перми выпало 11 мм, в Лысьве — 18 мм. На остальной территории осадки были слабее, 1-6 мм. В Перми, по сообщению синоптиков, за 4 дня выпало 46 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы.

По данным Пермского ЦГМС, 18 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, дожди, ветер, в отдельных районах края — туман.

В МЧС по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, быть внимательными и осторожными.

Здесь мы рассказали, когда же ждать потепления.

#Мчс#Дожди#Ливень#Аномальная погода#Туман#Потепление#Гидрометеоцентр
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