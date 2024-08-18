Зимой пермяки смогут полелеть в Индию

Перевозчик осуществит три рейса: 17 и 27 декабря 2024 года, а также 7 января 2025 года. Время в пути составит 7 часов 10 минут. Рейсы являются чартерными, стоимость тура на одного человека на 10 ночей начинается от 103,5 тыс. рублей.