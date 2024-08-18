Зимой пермяки смогут полелеть в Индию

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
Перевозчик осуществит три рейса: 17 и 27 декабря 2024 года, а также 7 января 2025 года. Время в пути составит 7 часов 10 минут. Рейсы являются чартерными, стоимость тура на одного человека на 10 ночей начинается от 103,5 тыс. рублей.
Авиасообщение между Пермью и Гоа, прекратившееся в 2020-м из-за пандемии COVID-19, возобновилось в ноябре 2022 года. Ранее компания Azur Air планировала выполнять чартерные полеты по этому направлению до конца марта 2023-го. Позже летную программу было решено прекратить.
Недавно стало известно, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» сокращает количество вылетов в Ярославль, Нижний Новгород и Барнаул.