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Зимой пермяки смогут полелеть в Индию

Зимой пермяки смогут полелеть в Индию

18 августа 2024, 08:56
Фото: 1MI
Авиакомпания Azur Air запланировала полеты этой зимой из Перми в индийский штат Гоа. Сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Перевозчик осуществит три рейса: 17 и 27 декабря 2024 года, а также 7 января 2025 года. Время в пути составит 7 часов 10 минут. Рейсы являются чартерными, стоимость тура на одного человека на 10 ночей начинается от 103,5 тыс. рублей.

Авиасообщение между Пермью и Гоа, прекратившееся в 2020-м из-за пандемии COVID-19, возобновилось в ноябре 2022 года. Ранее компания Azur Air планировала выполнять чартерные полеты по этому направлению до конца марта 2023-го. Позже летную программу было решено прекратить.

Недавно стало известно, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» сокращает количество вылетов в Ярославль, Нижний Новгород и Барнаул.

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