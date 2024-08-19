Американские ученые замедлили старение у собак и решили протестировать метод на людях

В США ученые успешно протестировали на собаках инновационные лекарства, тормозящие или даже обращающие вспять процесс старения организма, и теперь собираются испытать этот способ на людях. Об этом рассказали в телекомпании ABC7.

Глава компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен, работая с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники, провели тестирование препарата, направленного на увеличение теломеров на стволовых клетках человека, пишет 360.ru. Ученые провели эксперимент с двумя пожилыми собаками, одна из которых, 12-летняя немецкая овчарка, имела рак последней стадии. Другой пес страдал артритом, но после курса приема препаратов снова начал ходить. «Если удастся увеличить теломеры, можно будет воспроизводить стволовые клетки и продолжать их восстановление, таким образом, вы сможете фактически омолодиться», — отметил Ройзен. Он также добавил, что данные до клинических испытаний, полученные в ходе изучения человеческих клеток в лаборатории, показали увеличение теломеров на 200%.