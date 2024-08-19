Американские ученые замедлили старение у собак и решили протестировать метод на людях

Posted 19 августа, 14:15
Published 19 августа, 14:15
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Глава компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен, работая с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники, провели тестирование препарата, направленного на увеличение теломеров на стволовых клетках человека, пишет 360.ru.
Ученые провели эксперимент с двумя пожилыми собаками, одна из которых, 12-летняя немецкая овчарка, имела рак последней стадии. Другой пес страдал артритом, но после курса приема препаратов снова начал ходить.
«Если удастся увеличить теломеры, можно будет воспроизводить стволовые клетки и продолжать их восстановление, таким образом, вы сможете фактически омолодиться», — отметил Ройзен.
Он также добавил, что данные до клинических испытаний, полученные в ходе изучения человеческих клеток в лаборатории, показали увеличение теломеров на 200%.