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Posted 19 августа, 14:15

Published 19 августа, 14:15

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Американские ученые замедлили старение у собак и решили протестировать метод на людях

19 августа 2024, 14:15
В США ученые успешно протестировали на собаках инновационные лекарства, тормозящие или даже обращающие вспять процесс старения организма, и теперь собираются испытать этот способ на людях. Об этом рассказали в телекомпании ABC7.

Глава компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен, работая с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники, провели тестирование препарата, направленного на увеличение теломеров на стволовых клетках человека, пишет 360.ru.

Ученые провели эксперимент с двумя пожилыми собаками, одна из которых, 12-летняя немецкая овчарка, имела рак последней стадии. Другой пес страдал артритом, но после курса приема препаратов снова начал ходить.

«Если удастся увеличить теломеры, можно будет воспроизводить стволовые клетки и продолжать их восстановление, таким образом, вы сможете фактически омолодиться», — отметил Ройзен.

Он также добавил, что данные до клинических испытаний, полученные в ходе изучения человеческих клеток в лаборатории, показали увеличение теломеров на 200%.

#Алина Ибрагимова
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