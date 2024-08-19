Американские ученые замедлили старение у собак и решили протестировать метод на людях

В США ученые успешно протестировали на собаках инновационные лекарства, тормозящие или даже обращающие вспять процесс старения организма, и теперь собираются испытать этот способ на людях. Об этом рассказали в телекомпании ABC7.