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«Азот» вложил 105 млн рублей на развитие социально-бытовых условий сотрудников

«Азот» вложил 105 млн рублей на развитие социально-бытовых условий сотрудников

19 августа 2024, 11:27
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“
Реконструкция столовой площадью 1 600 кв. м продолжалась полтора года.

В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ открылась обновленная столовая. Двухэтажное помещение представляет собой обеденную зону на 156 посадочных мест.

Реконструкция столовой площадью 1 600 кв. м началась в январе 2023 года и завершилась в июле 2024-го. Стоимость ремонта помещения составила 93 млн рублей, еще порядка 12 млн рублей было потрачено на закупку оборудования.

Помещения обеденного зала оформлены в светлой цветовой гамме с использованием натуральных природных оттенков: «дерево», «камень» и «декоративная зелень». За стилеобразующий элемент взяли идею кристаллических связей, которая служит отсылкой к химическому производству минеральных удобрений. Много внимания уделено эргономике пространства.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— За время реставрации столовая преобразилась до неузнаваемости: были проведены ремонтные работы, обновлена мебель и техническое оснащение. Теперь на предприятии есть современное и комфортное пространство для приема пищи, которое соответствует всем стандартам качества и безопасности. Уверен, что обновленная столовая станет местом притяжения для сотрудников, а вкусная и здоровая еда будет способствовать повышению производительности труда и укреплению здоровья.
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