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Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира

Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира

19 августа 2024, 07:20
Фото: 1MI
Пожилой человек был в критической состоянии.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Южно-Сахалинска в Москву, экстренно сел в Перми. Причина в том, что пассажиру стало плохо, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Экстренная посадка была совершена в субботу, 17 августа. 73-летний мужчина с онкологическим заболеванием летел без сопровождения. Во время полета ему стало плохо, он начал задыхаться, упало артериальное давление. Пассажир был в критическом состоянии.

Напомним, в конце июля этого года в Перми экстренно приземлился самолет, летевший из Домодедово в Ижевск. Причиной стали погасшие огни взлетно-посадочной полосы удмуртского аэропорта.

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