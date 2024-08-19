Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Южно-Сахалинска в Москву, экстренно сел в Перми. Причина в том, что пассажиру стало плохо, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Экстренная посадка была совершена в субботу, 17 августа. 73-летний мужчина с онкологическим заболеванием летел без сопровождения. Во время полета ему стало плохо, он начал задыхаться, упало артериальное давление. Пассажир был в критическом состоянии.
Напомним, в конце июля этого года в Перми экстренно приземлился самолет, летевший из Домодедово в Ижевск. Причиной стали погасшие огни взлетно-посадочной полосы удмуртского аэропорта.