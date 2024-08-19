Бывших начальников колонии для силовиков оставили в пермском СИЗО

Заместитель начальника ИК-37 Андрей Шварев пытается доказать суду, что с ним до сих пор не расторгнут контракт на службу в зоне СВО с подразделением «Каскад», это внутренние войска ДНР. По словам партнера адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Ивана Хозяйкина, это дает право ему вернуться на военную службу, однако суды отклоняют этот довод, поскольку статус этого контракта не соответствует контракту с Минобороны.