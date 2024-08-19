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Бывших начальников колонии для силовиков оставили в пермском СИЗО

Бывших начальников колонии для силовиков оставили в пермском СИЗО

19 августа 2024, 13:11
Фото: properm.ru
Бывший замначальника исправительной колонии Андрей Шварев продолжает попытки вернуться в зону СВО.

Подозреваемые во взятках бывший начальник ИК-37 Илья Асламов, его экс-заместитель Андрей Шварев и обвиняемый в передаче им взяток предприниматель Олег Попов остаются в СИЗО, стало известно журналисту Properm.ru. Как рассказали в Свердловском районном суде, все они не смогли оспорить в двух инстанциях продление ареста. Апелляционная жалоба Шварева была рассмотрена последней, 11 августа.

Асламов и Попов по последнему решению суда останутся в СИЗО до 17 сентября, Шварев — до 11 сентября.

Заместитель начальника ИК-37 Андрей Шварев пытается доказать суду, что с ним до сих пор не расторгнут контракт на службу в зоне СВО с подразделением «Каскад», это внутренние войска ДНР. По словам партнера адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Ивана Хозяйкина, это дает право ему вернуться на военную службу, однако суды отклоняют этот довод, поскольку статус этого контракта не соответствует контракту с Минобороны.

В сентябре исполняется год с момента возбуждения уголовного дела по фактам получения взяток руководством колонии. Дело было возбуждено по заявлению осужденного за убийство с незаконным проникновением в жилище Руслана Алиева, бывшего спецназовца внутренних войск из Каспийска. По имеющейся информации, Алиев заключил контракт с Минобороны, получил в зоне СВО ранение и сейчас находится на лечении на родине в Дагестане.

Бывший замначальника пермской колонии остался в СИЗО
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#Общество#Суд#Пермь
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