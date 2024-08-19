Бывший главный пристав попросил вернуть его в пермское СИЗО

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Сегодня, 19 августа, Пермский краевой суд вновь не начал рассматривать по существу апелляционную жалобу бывшего главного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Он высказал суду свое желание о личном участии в процессе и ходатайствовал, чтобы его этапировали из Рязани в Пермь.
«Это необходимо для моего ознакомления с материалами дела. Я прошу, чтобы меня возили из СИЗО-1 в зал суда. Из-за качества связи мои многие слова теряются. У меня килограммов 60 макулатуры… материалов уголовного дела. Еще килограммов 30 остались у моего адвоката. Мне нужно уточнять многое, дело очень сложное и большое. Основные материалы, текст обвинительного заключения у меня в компьютере, им мне запрещено пользоваться», — пояснял судебной коллегии надобность возвращения Кожевников.
Суд указывал Кожевникову, что в деле имеется его роспись, что тот получил копию обвинительного заключения и ознакомлен с ним. На что осужденный ответил, что «я не лошадь, а человек, чтобы таскать за собой все… А если опять будет фарс, то зачем это все, лучше сразу мне откажите».
Кожевников напомнил, что в деле около 150 томов, значительной части материалов в его распоряжении нет. Он перечислил, какими томами дела и чьими протоколами допросов ему необходимо пользоваться для своей защиты.
Гособвинитель Сергей Бусов указал, что оставляет ходатайство на усмотрение суда. Коллегия удовлетворила ходатайство в части этапирования в Пермь. Однако, по решению суда, участвовать в процессе он будет по видеоконференцсвязи.
По имеющейся информации этап из СИЗО-1 в Рязани сначала в Кострому, а потом в СИЗО-1 в Перми может быть назначен на 26 августа. В рязанском следственном изоляторе Кожевников оказался после того, как Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил решение Пермского краевого суда по апелляционной жалобе вернул ее на повторное рассмотрение в ином составе суда.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, коллегия под председательством Светланы Череневой удовлетворила ходатайство и объявила перерыв до возвращения Кожевникова в Пермь.
В сентябре прошлого года судья Ирина Шестакова оставила наказание, назначенное Кожевникову в Пермском районном суде, без изменений. В мае прошлого года Кожевникова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Приговор был изменен частично, из него был исключён ряд эпизодов и один из взяткодателей. Суд также решил конфисковать у Игоря Кожевникова 15 млн 972 тыс. 900 рублей, полученных им в качестве взяток, в собственность государства, как об этом просила прокуратура.
Кожевников и его защитник Николай Атаманчук обжаловали это решение в кассационной инстанции и дело вернулось в Пермский краевой суд.
Бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников обвиняется в 40 эпизодах преступлений. По версии следствия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, он организовал преступную схему, также ему вменяют получение 38 взяток, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при незаконном обналичивании около 222 млн рублей. Такие же преступления совершила и Александра Марданова, его бывшая заместитель. Она с третьего раза добилась отсрочки наказания до совершеннолетия младшего сына, ей назначено пять лет реального срока в колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.