Директор детского сада в Прикамье перевела мошенникам более трех миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
56-летняя руководитель детского сада в Юсьвенском округе перевела лже-сотрудникам ФСБ 3,5 млн рублей. Женщина получила сообщение от своего руководителя о том, что ей заинтересовались в ФСБ. А после ей позвонили якобы из ведомства и рассказали об оформлении кредитов на ее имя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Как отметили сотрудники краевого МВД, женщина поверила мошеннику и начала оформлять кредиты в разных банках Березников. Наличные деньги в размере 3,5 млн рублей директор детского сада переводила на неизвестные счета.
Вскоре, когда она поняла, что стала жертвой мошенников, сразу же обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас проводится расследование.