Директор детского сада в Прикамье перевела мошенникам более трех миллионов рублей

56-летняя руководитель детского сада в Юсьвенском округе перевела лже-сотрудникам ФСБ 3,5 млн рублей. Женщина получила сообщение от своего руководителя о том, что ей заинтересовались в ФСБ. А после ей позвонили якобы из ведомства и рассказали об оформлении кредитов на ее имя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.