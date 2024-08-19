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Директор детского сада в Прикамье перевела мошенникам более трех миллионов рублей

Директор детского сада в Прикамье перевела мошенникам более трех миллионов рублей

19 августа 2024, 12:22
Фото: 1MI
Женщина доверилась лже-сотрудникам ФСБ и оформила кредиты.
Сюжет
ФСБ

56-летняя руководитель детского сада в Юсьвенском округе перевела лже-сотрудникам ФСБ 3,5 млн рублей. Женщина получила сообщение от своего руководителя о том, что ей заинтересовались в ФСБ. А после ей позвонили якобы из ведомства и рассказали об оформлении кредитов на ее имя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Как отметили сотрудники краевого МВД, женщина поверила мошеннику и начала оформлять кредиты в разных банках Березников. Наличные деньги в размере 3,5 млн рублей директор детского сада переводила на неизвестные счета.

Вскоре, когда она поняла, что стала жертвой мошенников, сразу же обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас проводится расследование.

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#Пермский край#ФСБ#Мошенничество#Березники#Уголовное дело#Кредиты#Расследование#Прикамье
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