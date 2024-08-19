До конца августа в Перми отключат воду в сотнях домах

Сегодня, 19 августа, в связи с планово-ремонтными работами кратковременные отключения воды запланированы с 09:00 до 13:00 на ул. Веселой, 1, ул. Революции, 2, ул. Фонтанной, 1а к2, 1а/1, 2а, с 10:00 до 19:00 — на Комсомольском пр, 7, ул. Куйбышева, 11, ул. Осинской, 12, 8, ул. Петропавловской, 59, ул. Советской, 62, 63, 65, 67, 68, 69, с 14:00 до 17:00 — на ул. Уральской, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а. Кроме этого, с 9:00 на сутки с 19 по 20 августа отключения воды пройдут в домах на ул. Кировоградской, 52, 66, 68, 68а.