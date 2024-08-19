properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

До конца августа в Перми отключат воду в сотнях домах

До конца августа в Перми отключат воду в сотнях домах

19 августа 2024, 04:53
Фото: Изображение Midjourney
Мера обусловлена проведением планово-ремонтных работ.

В августе в Перми пройдут массовые отключения водоснабжения. Как сообщается на сайте «Новогора-Прикамье», ограничения коснутся свыше 300 многоквартирных домов. причиной тому стало проведение плановых работ на сетях.

«Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями», — пояснили в пресс-службе компании.

Сегодня, 19 августа, в связи с планово-ремонтными работами кратковременные отключения воды запланированы с 09:00 до 13:00 на ул. Веселой, 1, ул. Революции, 2, ул. Фонтанной, 1а к2, 1а/1, 2а, с 10:00 до 19:00 — на Комсомольском пр, 7, ул. Куйбышева, 11, ул. Осинской, 12, 8, ул. Петропавловской, 59, ул. Советской, 62, 63, 65, 67, 68, 69, с 14:00 до 17:00 — на ул. Уральской, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а. Кроме этого, с 9:00 на сутки с 19 по 20 августа отключения воды пройдут в домах на ул. Кировоградской, 52, 66, 68, 68а.

С 21 августа с 9:00 на сутки отключения воды ожидаются на ул. Закамской, 20а, ул. Кировоградской, 31, 32, 33, 37а, 38, 39, 41, с 10:00 по ул. Агатовой, 26, 28, 28а, 32, 36, ул. Артёма, 89, 134, ул. Грибоедова, 72, 74, 75, 93, ул. Мраморной, 44, ул. Сакко и Ванцетти, 88, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117 и ул. Уинской, 43.

В пятницу, 23 августа с 10:00 до 19:00, без воды могут остаться дома на ул. Екатерининской, 116 и ул. Куйбышева, 37. В субботу, 24 августа с 09:00 до 19:00, воду могут отключить на ул. Кабельщиков, 83, 85, 85а, 87, 89, 89а, 95, 95а, ул. Карбышева, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 78/1, 78/2, 78/3, 78а, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 84, 86, 88, 88а, ул. Луговского, 3 и ул. Репина, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74а, 75, 76.

С 10:00 24 августа до 10:00 25 августа без водоснабжения вероятно останутся дома на ул. Монастырской, 54 и Свердловской, 1а, 2а, 4, а с 18:30 24 августа до 18:30 25 августа — на ул. Белинского, 50, 52, 57, 59, 61, ул. Борчанинова, 71а, 77, 85, ул. Глеба Успенского, 2а, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 22, 28, ул. Елькина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 7, 8, 8а, 12, 14, 39, 41, 43, 45, 47, 49, ул. Камчатовской, 5, 18, 20, 26, пр. Комсомольском, 69, на ш. Космонавтов, 1а, 1б, 10, 10а, 12, 13 лит б, 14, 16, 17, 18, 19 лит г, 19а, 25, ул. Краснофлотской, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 15, 16, 18, 25, 28, 29, 29а, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 35/1, 36, 38, 40, 40а, ул. Куйбышева, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 57, 57а, 58а, 59, 60, 61, 62, 62а, 64, 65, 65/1, 66, 67, 67/1, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 79А, 80, 80/3, 82, 82/1, 83, 85, ул. Механошина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 17/1, 27, 29, 29а, 31, ул. Нестерова, 18, ул. Пионерской, 2, 4, 5а, 7а, 8, 9, 12, 15, 17, ул. Полины Осипенко, 61, ул. Попова, 58, ул. Революции, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52б, 52в, 54, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66, 68, ул. Седова, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 22/2, ул. Эпроновской, 4а.

В последний день недели, 25 августа с 9:00 до 19:00, отключение водоснабжения ожидается по ул. Акмолинской, 1, ул. Декабря, 1, ул. Залесной, 1, ул. Космической, 1, ул. Куликовской, 3, пер. Песчаного, 5, ул. Слудской, 1, ул. Сургутской, 1, пер. Тупикового, 1, ул. Хуторской, 2, ул. Шадринской, 1.

Читайте также:
В Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписиСтал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около ПермиВ Перми на несколько дней ограничат движение по одной улице
#Пермь#Отключение воды#Ремонтные работы#Новости#График отключений
Подпишитесь
Как получить деньги за плохой товар? А клиент всегда прав? Интервью с экспертом
Сегодня, 03:00
Бывший главный пристав попросил вернуть его в пермское СИЗО
Сегодня, 07:16
Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира
Сегодня, 07:20
В Перми здание детского пульмонологического санатория отдадут под православный лагерь
Сегодня, 06:10
Осужденные будут отмывать нелегальные граффити со стен Перми
Сегодня, 06:51
В Пермский край придет долгожданное потепление
Сегодня, 03:30