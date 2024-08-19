До конца августа в Перми отключат воду в сотнях домах

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
В августе в Перми пройдут массовые отключения водоснабжения. Как сообщается на сайте «Новогора-Прикамье», ограничения коснутся свыше 300 многоквартирных домов. причиной тому стало проведение плановых работ на сетях.
«Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями», — пояснили в пресс-службе компании.
Сегодня, 19 августа, в связи с планово-ремонтными работами кратковременные отключения воды запланированы с 09:00 до 13:00 на ул. Веселой, 1, ул. Революции, 2, ул. Фонтанной, 1а к2, 1а/1, 2а, с 10:00 до 19:00 — на Комсомольском пр, 7, ул. Куйбышева, 11, ул. Осинской, 12, 8, ул. Петропавловской, 59, ул. Советской, 62, 63, 65, 67, 68, 69, с 14:00 до 17:00 — на ул. Уральской, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а. Кроме этого, с 9:00 на сутки с 19 по 20 августа отключения воды пройдут в домах на ул. Кировоградской, 52, 66, 68, 68а.
С 21 августа с 9:00 на сутки отключения воды ожидаются на ул. Закамской, 20а, ул. Кировоградской, 31, 32, 33, 37а, 38, 39, 41, с 10:00 по ул. Агатовой, 26, 28, 28а, 32, 36, ул. Артёма, 89, 134, ул. Грибоедова, 72, 74, 75, 93, ул. Мраморной, 44, ул. Сакко и Ванцетти, 88, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117 и ул. Уинской, 43.
В пятницу, 23 августа с 10:00 до 19:00, без воды могут остаться дома на ул. Екатерининской, 116 и ул. Куйбышева, 37. В субботу, 24 августа с 09:00 до 19:00, воду могут отключить на ул. Кабельщиков, 83, 85, 85а, 87, 89, 89а, 95, 95а, ул. Карбышева, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 78/1, 78/2, 78/3, 78а, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 84, 86, 88, 88а, ул. Луговского, 3 и ул. Репина, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74а, 75, 76.
С 10:00 24 августа до 10:00 25 августа без водоснабжения вероятно останутся дома на ул. Монастырской, 54 и Свердловской, 1а, 2а, 4, а с 18:30 24 августа до 18:30 25 августа — на ул. Белинского, 50, 52, 57, 59, 61, ул. Борчанинова, 71а, 77, 85, ул. Глеба Успенского, 2а, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 22, 28, ул. Елькина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 7, 8, 8а, 12, 14, 39, 41, 43, 45, 47, 49, ул. Камчатовской, 5, 18, 20, 26, пр. Комсомольском, 69, на ш. Космонавтов, 1а, 1б, 10, 10а, 12, 13 лит б, 14, 16, 17, 18, 19 лит г, 19а, 25, ул. Краснофлотской, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 15, 16, 18, 25, 28, 29, 29а, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 35/1, 36, 38, 40, 40а, ул. Куйбышева, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 57, 57а, 58а, 59, 60, 61, 62, 62а, 64, 65, 65/1, 66, 67, 67/1, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 79А, 80, 80/3, 82, 82/1, 83, 85, ул. Механошина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 17/1, 27, 29, 29а, 31, ул. Нестерова, 18, ул. Пионерской, 2, 4, 5а, 7а, 8, 9, 12, 15, 17, ул. Полины Осипенко, 61, ул. Попова, 58, ул. Революции, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52б, 52в, 54, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66, 68, ул. Седова, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 22/2, ул. Эпроновской, 4а.
В последний день недели, 25 августа с 9:00 до 19:00, отключение водоснабжения ожидается по ул. Акмолинской, 1, ул. Декабря, 1, ул. Залесной, 1, ул. Космической, 1, ул. Куликовской, 3, пер. Песчаного, 5, ул. Слудской, 1, ул. Сургутской, 1, пер. Тупикового, 1, ул. Хуторской, 2, ул. Шадринской, 1.