«Домклик»: Пермский край вошел в топ-10 крупнейших регионов с дешевой первичкой

Ранее «Домклик» уже сообщал о сокращении спроса на квартиры в строящихся домах. Главной причиной этого стало сворачивание ряда льготных ипотечных программ. После изменения условий выдачи ипотечных кредитов объемы сократились. Так, в июле объем ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в Сбербанке упал в три раза по сравнению с апрелем текущего года (10,8 тысячи против 33,2 тысячи). Ниже данный показатель был в начале года — 8,4 тыс. кредитов. Тогда в стране также действовали ограничения на рынке новостроек по льготным программам.