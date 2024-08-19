«Домклик»: Пермский край вошел в топ-10 крупнейших регионов с дешевой первичкой

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Сервис «Домклик» от Сбера опубликовал рейтинг десяти крупнейших регионов России с минимальной стоимостью жилья в новостройках. В основу рейтинга легли объявления о продаже недвижимости в начале августа. При составлении рейтинга учитывались только те регионы нашей страны, в которых есть город с населением от миллиона человек.
Первое место в рейтинге заняла Волгоградская область. Здесь, согласно данным сервиса, квартиры на первичном рынке дешевле всего: в августе медианная стоимость квадратного метра в регионе составила от 108,1 тысячи рублей. В тройку также вошли Самарская (от 113,6 тыс. руб.) и Воронежская области (от 114,2 тысячи). Далее — Челябинская область, Красноярский край.
Пермский край занял в рейтинге шестую позицию. Стоимость одного квадратного метра на первичном рынке составляет от 129,4 тысячи рублей.
Замыкают десятку Омская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Новосибирская области. Медианная стоимость метра жилой площади в новостройках в данных субъектах РФ составляет от 132,2 до 136,8 тысячи рублей.
Ранее «Домклик» уже сообщал о сокращении спроса на квартиры в строящихся домах. Главной причиной этого стало сворачивание ряда льготных ипотечных программ. После изменения условий выдачи ипотечных кредитов объемы сократились. Так, в июле объем ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в Сбербанке упал в три раза по сравнению с апрелем текущего года (10,8 тысячи против 33,2 тысячи). Ниже данный показатель был в начале года — 8,4 тыс. кредитов. Тогда в стране также действовали ограничения на рынке новостроек по льготным программам.