properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

«Домклик»: Пермский край вошел в топ-10 крупнейших регионов с дешевой первичкой

«Домклик»: Пермский край вошел в топ-10 крупнейших регионов с дешевой первичкой

19 августа 2024, 14:57
Фото: 1MI
Медианная стоимость метра площади жилья на первичном рынке в Пермском крае в августе текущего года составила от 129,4 тысячи рублей. Это один из самых низких показателей среди крупнейших регионов России.

Сервис «Домклик» от Сбера опубликовал рейтинг десяти крупнейших регионов России с минимальной стоимостью жилья в новостройках. В основу рейтинга легли объявления о продаже недвижимости в начале августа. При составлении рейтинга учитывались только те регионы нашей страны, в которых есть город с населением от миллиона человек.

Первое место в рейтинге заняла Волгоградская область. Здесь, согласно данным сервиса, квартиры на первичном рынке дешевле всего: в августе медианная стоимость квадратного метра в регионе составила от 108,1 тысячи рублей. В тройку также вошли Самарская (от 113,6 тыс. руб.) и Воронежская области (от 114,2 тысячи). Далее — Челябинская область, Красноярский край.

Пермский край занял в рейтинге шестую позицию. Стоимость одного квадратного метра на первичном рынке составляет от 129,4 тысячи рублей.

Замыкают десятку Омская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Новосибирская области. Медианная стоимость метра жилой площади в новостройках в данных субъектах РФ составляет от 132,2 до 136,8 тысячи рублей.

Ранее «Домклик» уже сообщал о сокращении спроса на квартиры в строящихся домах. Главной причиной этого стало сворачивание ряда льготных ипотечных программ. После изменения условий выдачи ипотечных кредитов объемы сократились. Так, в июле объем ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в Сбербанке упал в три раза по сравнению с апрелем текущего года (10,8 тысячи против 33,2 тысячи). Ниже данный показатель был в начале года — 8,4 тыс. кредитов. Тогда в стране также действовали ограничения на рынке новостроек по льготным программам.

Подпишитесь
Кто такой уссурийский полиграф? Пермские эксперты рассказали о серийном убийце ёлок
Сегодня, 11:58
ТСН «Солнечный город» в Перми отключил фитнес-центр на территории ЖК от света и воды
Сегодня, 11:18
В Перми открытие нового боулинга состоится осенью
Сегодня, 11:09
Стала известна судьба пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет
Сегодня, 09:48
Бывший главный пристав попросил вернуть его в пермское СИЗО
Сегодня, 07:16
МЧС предупреждает пермяков о сильном тумане
Сегодня, 10:15