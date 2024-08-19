Какие продукты резко подорожают к осени и почему

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Этой осенью ожидается резкое подорожание продуктов, цены вырастут вплоть до 40%. Наши коллеги из «Новых Известий» выяснили, что подорожает и насколько. А главное — почему? Продукты разные, но основная причина роста стоимости у всех одна.
Производители продуктов питания начали рассылать торговым сетям сообщения о повышении цен. Mars, Ritter Sport, «Дымка», «Славянка», «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», «Каравай» предупредили о повышении отпускных цен. То же самое сделали и бренды пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.
Все можно было бы списать на сезонность и инфляцию, но цены вырастут сразу на 5-40%.
Какие же продукты будут дорожать сильнее других?
Больше всего не повезет любителям шоколада. Именно Ritter Sport анонсировал подорожание части своего ассортимента на 40% с 1 сентября 2024 года по сравнению с ценами, установленными год назад. Mars c 9 сентября повысит отпускные цены на шоколадки Dove и «Коркунов» на 19%. «Славянка» перепишет ценники на 10% в сторону повышения.
Молочная продукция дорожает вслед
АО «Милком» (продукция под брендами «Село Зеленое», «Молочная речка» и др.) готовит потребителей к росту цен на 5-15%. «Экомилк» предупреждает, что на 10% подорожает сливочное масло жирностью 72,5% и 82,5% в упаковках до 330 г. Масло от ООО «Виола» (ранее известное как Valio) прибавит и вовсе 30%. Такие крупные игроки, как «Вимм-Билль-Данн» и Health & Nutrition, перепишут свои ценники на 7,2% и 5,3% соответственно.
Что говорят в Госдуме?
О грядущем подорожании мяса и мясной продукции заявляют уже не производители, а законодатели — уж слишком очевидны причины роста. Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский так объяснил неизбежное увеличение стоимости продуктов: Все услуги наших монополистов, как газ, энергетика, транспорт, я имею в виду РЖД, — все дорожает. Естественно, через несколько месяцев это сказывается в цене.
Какие продукты уже подорожали
По оценке «Роспродсоюза», стоимость месячной продовольственной корзины, состоящей из 33 позиций, с начала года выросла на 14% и достигла 6708 рублей.
Издание изучило данные Росстата и выяснили, какие продукты больше всего выросли в цене с начала этого года.
На первом месте — картофель. Он бьет рекорды. Уже вовсю идет сезон сбора нового урожая, а картошка до сих пор не спешит дешеветь, после того как пик цен был достигнут 8 июля (59,01 рубля за 1 кг). В итоге с начала года рост цен составил 88,2%.
Власти Краснодарского края принялись за выяснение причин такого аномального поведения цен, хотя руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина открыто называет причину — слабый урожай из-за плохих погодных условий. Не зря из-за майских заморозков в 10 регионах России вводили режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
Десятка наиболее подорожавших продуктов целиком состоит из овощей (капуста стала дороже на 47,2%, свекла — на 43,7%, морковь — на 39,5%, лук — на 24,8%), мяса (баранина подорожала на 22,6%, говядина — на 8,4%), яблок (+33,9%) и сахара (+8,1%).
Почему резко растут цены на продукты
У некоторых продуктов есть свои уникальные причины подорожания. На шоколад цены лезут вверх из-за слабого урожая какао в Африке — производителям приходится заменять какао иными растительными жирами и другими сладкими начинками. Картофель подорожал из-за заморозков.
Но есть другие причины, характерные для большинства продуктов питания. Как отмечают производители, пленка для упаковки увеличилась в цене на 12%, расходы на логистику — на 15-30%. Также повышаются расходы на обслуживание оборудования и зарплаты сотрудникам.
А еще стали дороже кредиты. Повышение ключевой ставки с 16% до 18% сильно ударило по расходам бизнеса: почти половина корпоративных кредитов имеет плавающую ставку, привязанную к ключевой. Ужесточение денежно-кредитной политики автоматически ведет к росту расходов бизнеса и подорожанию продукции в рознице.
А ведь еще не исключено повышение ключевой ставки до 20%. Условия, при которых регулятор пойдет на такой шаг, озвучил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
«Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%», — говорит представитель регулятора.
Инфляция в 2025 году на уровне 4% пока выглядит фантастикой, ведь результат от нынешнего повышения ключевой ставки увидим, по мнению Заботкина, только через три-шесть кварталов. Через 1,5 года (шесть кварталов) будет уже 2026 год… Так что ключевая ставка в 20% скоро может стать реальностью.
Получается странная ситуация: ЦБ борется с инфляцией, повышает ключевую ставку, но бизнесу нужно как-то выживать, и он повышает цены на свои товары, что, в свою очередь, разгоняет инфляцию.
Этот замкнутый круг может вращаться до тех пор, пока предприятия не начнут банкротиться, а полки магазинов не опустеют. Старые крупные компании выживут, а вот развитие новых окажется под вопросом. Цены в таких условиях монополизации рынка вряд ли будут приятными. Впереди очередной сезон затягивания поясов (если вам еще есть куда затягивать).