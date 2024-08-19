Какие продукты резко подорожают к осени и почему

АО «Милком» (продукция под брендами «Село Зеленое», «Молочная речка» и др.) готовит потребителей к росту цен на 5-15%. «Экомилк» предупреждает, что на 10% подорожает сливочное масло жирностью 72,5% и 82,5% в упаковках до 330 г. Масло от ООО «Виола» (ранее известное как Valio) прибавит и вовсе 30%. Такие крупные игроки, как «Вимм-Билль-Данн» и Health & Nutrition, перепишут свои ценники на 7,2% и 5,3% соответственно.