Каждый год пермяки приобретают более 19 миллионов почтовых марок

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Каждый год жители Прикамья приобретают более 19 млн почтовых марок. Зачастую пермяки выбирают традиционные марки с изображением орла. В основном, для писем в регионе покупают марки номиналом 10 и 25 рублей. Как сообщают в Почте России, именно таких из из Пермского края по всему миру распространяются на письмах свыше 5 млн экземпляров.
Специально для региона в 2023 году Почтой России была выпущена почтовая марка «300 лет Перми» тиражом 150 000 экземпляров. Всего в Пермском крае на данный момент действуют десять художественных штемпелей в честь значимых событий: «125 лет изобретению радио», «100 лет Бардымского района», «Газета „Соликамский рабочий“, „День российской почты“, „Международная неделя письма“, „Небесная ярмарка“, „С Новым годом и Рождеством!“, а также два почтовых штемпеля „Город трудовой доблести“ в в честь присвоения почётного звания Лысьве и Перми.
Сегодня, 19 августа, отмечается праздник День филателии. Он был учреждён в РСФСР в 1922 году, позже стал называться Днём почтовой марки. Филателия представляется собой одну из областей коллекционирование — собирание почтовых марок.