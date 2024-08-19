Каждый год пермяки приобретают более 19 миллионов почтовых марок

Специально для региона в 2023 году Почтой России была выпущена почтовая марка «300 лет Перми» тиражом 150 000 экземпляров. Всего в Пермском крае на данный момент действуют десять художественных штемпелей в честь значимых событий: «125 лет изобретению радио», «100 лет Бардымского района», «Газета „Соликамский рабочий“, „День российской почты“, „Международная неделя письма“, „Небесная ярмарка“, „С Новым годом и Рождеством!“, а также два почтовых штемпеля „Город трудовой доблести“ в в честь присвоения почётного звания Лысьве и Перми.