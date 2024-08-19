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Posted 19 августа, 16:15

Published 19 августа, 16:15

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Китайские ученые создадут установку по доставке ресурсов с Луны на Землю

19 августа 2024, 16:15
Ученые из Китая хотят разработать способ доставки ресурсов с Луны на Землю. По информации газеты South China Morning Post, исследователи предложили создать специальную магнитную установку на поверхности Луны для этой цели.

Сотрудники Шанхайского института работают над этой идеей. Они предполагают использовать принцип метания молота в легкой атлетике для запуска капсул с минералами на Землю. При этом вращение будет увеличиваться до момента отправки ценных ископаемых на Землю, пишет 360.ru.

Ученые уверены, что из-за слабой гравитации и отсутствия атмосферы можно будет отправлять грузы на Землю не реже двух раз в сутки, при этом расходы на транспортировку будут значительно ниже по сравнению с текущими методами.

Специалисты отметили, что установка будет компактной и простой в эксплуатации, так как потребляет только электричество и не требует топлива. Предполагаемая система запуска грузов будет использовать высокотемпературный сверхпроводящий двигатель и длинный вращающийся рычаг для запуска капсул с ресурсами.

#Алина Ибрагимова
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