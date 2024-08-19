Китайские ученые создадут установку по доставке ресурсов с Луны на Землю

Posted 19 августа, 16:15
Published 19 августа, 16:15
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Сотрудники Шанхайского института работают над этой идеей. Они предполагают использовать принцип метания молота в легкой атлетике для запуска капсул с минералами на Землю. При этом вращение будет увеличиваться до момента отправки ценных ископаемых на Землю, пишет 360.ru.
Ученые уверены, что из-за слабой гравитации и отсутствия атмосферы можно будет отправлять грузы на Землю не реже двух раз в сутки, при этом расходы на транспортировку будут значительно ниже по сравнению с текущими методами.
Специалисты отметили, что установка будет компактной и простой в эксплуатации, так как потребляет только электричество и не требует топлива. Предполагаемая система запуска грузов будет использовать высокотемпературный сверхпроводящий двигатель и длинный вращающийся рычаг для запуска капсул с ресурсами.