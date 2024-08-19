Крупный пожар произошел на алтайской турбазе

Posted 19 августа, 10:24
Published 19 августа, 10:24
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Площадь, пройденная огнем, составила около 220 квадратных метров.
На место происшествия оперативно прибыли 13 специалистов и 5 пожарных машин, в том числе 2 расчета из Горно-Алтайска. Благодаря слаженным действиям пожарных, удалось ликвидировать возгорание.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Десять человек самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей. Сейчас устанавливается причина возникновения пожара, пишет ИА «Амител».
Представители МЧС отмечают, что оперативное реагирование и профессиональные действия пожарных позволили предотвратить более серьезные последствия возгорания на турбазе «Айская долина».