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Posted 19 августа, 10:24

Published 19 августа, 10:24

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Крупный пожар произошел на алтайской турбазе

19 августа 2024, 10:24
В Алтайском районе Алтайского края произошел пожар на территории туристической базы «Айская долина». Возгорание случилось в жилом корпусе с пристроенным кафе.

Площадь, пройденная огнем, составила около 220 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли 13 специалистов и 5 пожарных машин, в том числе 2 расчета из Горно-Алтайска. Благодаря слаженным действиям пожарных, удалось ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Десять человек самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей. Сейчас устанавливается причина возникновения пожара, пишет ИА «Амител».

Представители МЧС отмечают, что оперативное реагирование и профессиональные действия пожарных позволили предотвратить более серьезные последствия возгорания на турбазе «Айская долина».

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