Лишившийся рук и ног житель Кузбасса вместо кресла-коляски и протезов получил ботинки

Зимой прошлого года житель Кузбасса получил сильное обморожение. Мужчина стал инвалидом, вследствие чего он был вынужден обратиться в отделение социального фонда за помощью. Однако маломобильному гражданину отказали в предоставлении протезов и кресла-коляски — ему выдали ботинки.