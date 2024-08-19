Лишившийся рук и ног житель Кузбасса вместо кресла-коляски и протезов получил ботинки

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Зимой прошлого года житель Кузбасса получил сильное обморожение. Мужчина стал инвалидом, вследствие чего он был вынужден обратиться в отделение социального фонда за помощью. Однако маломобильному гражданину отказали в предоставлении протезов и кресла-коляски — ему выдали ботинки.
Как сообщают журналисты издания VSE42.Ru, кузбассовец рассказал о сложившейся ситуации генеральному прокурору России Игорю Краснову. Только после вмешательства в дело правоохранительных органов, мужчине таки предоставили требуемые средства реабилитации.
Кроме того, инвалиду также были оформлены выплаты на приобретение и доставку угля и оплату коммунальных услуг.