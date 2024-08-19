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Лишившийся рук и ног житель Кузбасса вместо кресла-коляски и протезов получил ботинки

Лишившийся рук и ног житель Кузбасса вместо кресла-коляски и протезов получил ботинки

19 августа 2024, 08:28
Фото: ideogram.ai
Права гражданина были восстановлены после его обращения в генеральную прокуратуру России.

Зимой прошлого года житель Кузбасса получил сильное обморожение. Мужчина стал инвалидом, вследствие чего он был вынужден обратиться в отделение социального фонда за помощью. Однако маломобильному гражданину отказали в предоставлении протезов и кресла-коляски — ему выдали ботинки.

Как сообщают журналисты издания VSE42.Ru, кузбассовец рассказал о сложившейся ситуации генеральному прокурору России Игорю Краснову. Только после вмешательства в дело правоохранительных органов, мужчине таки предоставили требуемые средства реабилитации.

Кроме того, инвалиду также были оформлены выплаты на приобретение и доставку угля и оплату коммунальных услуг.

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#Россия#Инвалид#Правоохранительные органы#Реабилитация#Уголь#Социальный фонд#Кузбасс#Протезы#Ботинки#Генеральный прокурор#Комунальные услуги
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