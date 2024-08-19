На время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта

Как сообщается в документе, мера обусловлена обращением организатора мероприятия — АНО «Агентство новых технологий» — в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Так, с 00:00 23 августа до 00:30 24 августа движение всех видов транспортных средств будет приостановлено на участке ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова, на участке ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Борчанинова, а также на участке ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина. С 20:30 23 августа до 00:30 24 августа движение будет закрыто на двух участках — на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова и на ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина.