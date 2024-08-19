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На время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта

На время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта

19 августа 2024, 05:51
Фото: 1MI
В Пермь с концертом приедет рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

На время проведения мероприятия «Ночь города», завершающего летний фестиваль «Город встреч», в центре Перми будет ограничено движение транспорта. Распоряжение об этом появилось на сайте Минтранса Прикамья.

Как сообщается в документе, мера обусловлена обращением организатора мероприятия — АНО «Агентство новых технологий» — в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Так, с 00:00 23 августа до 00:30 24 августа движение всех видов транспортных средств будет приостановлено на участке ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова, на участке ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Борчанинова, а также на участке ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина. С 20:30 23 августа до 00:30 24 августа движение будет закрыто на двух участках — на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова и на ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина.

С 10:00 23 августа до 3:00 24 августа будет временно ограничен проезд от ул. Борцов Революции до городского пляжа.

Ранее сообщалось, что на мероприятии выступит рок-музыкант Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы» и программой «40 лет Nautilus Pompilius». Концерт начнется 23 августа в 22:00 на эспланаде у Театра-Театра.

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